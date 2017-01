Mehrere Enkeltrick-Versuche in der Region

Der Berner Kantonspolizei sind in den letzten Tagen nicht weniger als sechs Enkeltrick-Betrugsversuche gemeldet worden. Angerufen wurden Personen in der Region Bern und im Oberland. In allen Fällen gingen die Angerufenen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein und meldeten sich bei der Polizei.

Laut einer Mitteilung gaben sich die unbekannten Anrufer jeweils als Bekannte oder entfernte Verwandte aus und baten daraufhin um Geld. Zum Teil kündigten sie auch an, persönlich bei den Angerufenen vorbeizukommen. Teilweise sprachen sie Italienisch. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht und empfiehlt, verdächtige Anrufe umgehend ihr zu melden. (sda)