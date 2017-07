Lyss zahlt weniger an Mieten

Wer in Lyss Sozialhilfe bezieht, dem wird auch bei der Miete unter die Arme gegriffen. In einem angepassten Verhältnis. Will heissen: Die 5-Zimmer-Wohnung mit Pool scheidet aus.

Damit die Sozialhilfe nicht für solch unverhältnismässig hohe Mietkosten aufkommen muss, gibt es sogenannte Mietzinslimiten. Diese bezeichnen die maximalen Wohnkosten, welche die Sozialhilfe übernimmt. Sie werden von den Sozialbehörden festgelegt und unterscheiden sich je nach Sozialdienst oder Gemeinde.

In den Gemeinden Lyss, Worben und Jens waren diese Limiten bisher identisch. Ab dem 1. September werden sie nun von der Sozialkommission Lyss gesenkt. Neu wird die Obergrenze den lokalen Wohnungsmärkten angepasst.

Minus fünf bis zehn Prozent

In Lyss sinken die Limiten je nach Haushaltsgrösse zwischen fünf und zehn Prozent. Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die neue Mietzinslimite 760 Franken, für einen Fünfpersonenhaushalt 1620 Franken (Nettomiete). In den Anschlussgemeinden Worben und Jens sind die Limiten tiefer.

Berechnet wurden die neuen Obergrenzen nach den Empfehlungen des Vereins Seeland.biel/bienne. Dieser hat, um Transparenz zu schaffen, im April 2017 einen Leitfaden zur Koordination von Mietzinslimiten verabschiedet.

Die Anpassung wird bei allen vorgenommen, die einen neuen Antrag auf Sozialhilfe stellen oder im laufenden Sozialhilfe­bezug die Wohnung wechseln. Der Sozialdienst Lyss wird in einem Jahr einen Bericht über Kosteneinsparungen, Effizienz und Sozialverträglichkeit der Revision vorlegen. Darauf gestützt wird über die flächendeckende Umsetzung der neuen Limiten entschieden. (pd/mel)