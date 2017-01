Lorraine-Beck auf türkisch

Das ging schnell. Am 21. Dezember schloss die altehrwürdige Lorraine-Beck für immer ihre Türen. Zu gross war der Druck der Migros, die seit 2013 am Dammweg alles anbietet, was auch eine Bäckerei in der Auslage hat.

Und doch eröffnet am Montag an gleicher Stelle ein neuer Laden. Jemand versucht sein Glück, nimmt die Herausforderung mit dem Grossverteiler an. Und dieser jemand ist rund um den Dammweg, ja im ganzen Lorraine-Quartier, kein Unbekannter. Sein Name ist Savas Ciftci, Betreiber des Kings Kebabs, an der Breitenrainstrasse.

Pünktlich zum Schulbeginn, wenn auch die hungrigen Gewerbeschüler wieder im Quartier sind, hat Ciftic am Montag sein neues Ladenlokal eröffnet. Letzten Donnerstag sei die Bewilligung des Bauamts eingetroffen, sagt Ciftic. Übers Wochenende haben er und seine Familie das Lokal hergerichtet.

Obwohl viel hat sich nicht geändert. Das Innere sieht genau gleich aus, wie vorher. Nur ist das Bäckerei-Logo einem neuen Aushang gewichen. Die «Beck» heisst jetzt Lorraine Snacks. Und wie unschwer am neuen Logo zu erkennen ist, sind nun auch türkische Spezialitäten in der Auslage.

Keine Angst vom orangen Riesen Wie Ciftic sagt, will er eine Ergänzung zur Migros sein. Er wird, wie könnte es auch anders sein, künftig auch am neuen Standort Kebab anbieten, dazu Pizzen und türkisches Gebäck, Köfte, Linsensalat und Couscous.

Dazu werden auch die alten Geister wieder belebt. Ciftic arbeitet mit der Monbijou-Bäckerei zusammen, mit den letzten Betreibern der Lorraine Beck. So gibt es also auch in Zukunft wieder Gipfeli, Züpfe und Weggli an der Lorrainestrasse zu kaufen. Die Migros mache ihm keine Sorgen, sagt Ciftic. Er könne Waren anbieten, die es beim Grossverteiler schlichtweg nicht gebe und wohl auch nicht geben wird.

Die Betreiber des Kings Kebap an der Breitenrainstrasse will schon lange expandieren. Noch letzten Sommer hatte Ciftci geplant an der Kyburgstrasse 12, wo bisher Take-Away Tano geschäftete, einen türkischen und anatolischen Spezialitätenladen zu eröffnen. Auch das ist noch in der Pipline, wie Ciftci sagt. Noch laufen Abklärungen mit Energie Wasser Bern. Es müssen neue Leitungen verlegt werden. Innert Monatsfrist soll auch dieses Geschäft aufgehen.

Seit 30 Jahren eine bekannte Adresse

Nur gerade drei Wochen ist es her, dass die Lorraine Beck schloss. Der Grund war, dass sich der Umsatz halbiert hatte, seit dem neuen Migrosangebot am Dammweg und der Kantine der Gewerbeschule Gibb, die ebenfalls vom Grossverteiler betrieben wird.

Erschwerend kam hinzu, dass Einnahmen und Infrastruktur nicht mehr zusammen passten. Das war laut der damaligen Betreiberin Claudia Storni der Hauptgrund für die endgültige Schliessung. Seit die Migros expandiert hatte, wurde auch die Backstube nicht mehr genutzt, weil es nicht mehr rentierte. Die Backwaren wurden schon da von der Monbijou-Beck angeliefert.

Fast vierzig Jahre lang gab es die Lorraine-Beck. Zuvor betrieb das Ehepaar Monika und Alex Weber den Laden 30 Jahre lang. 2013 übernahm Monbjou-Beck-Inhaberin Claudia Storni. Und jetzt versucht also Savas Ciftci sein Glück. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)