Lieber aufs Schiff als in die Türkei

Sie alle wollen in die Ferien, die meisten wissen nur noch nicht, wohin die Reise gehen soll: Kurz vor 10 Uhr wartet eine beachtliche Menschenmenge vor dem Eingang der Ferienmesse auf Einlass. Rund 300 Aussteller möchten den Besucherinnen und Besuchern die Entscheidung erleichtern. Ob nach Asien oder Europa, ob mit Flugzeug oder Reisecar, ob Strandurlaub oder Wanderferien: In den Messehallen findet man alles, was irgendwie mit Reisen zu tun hat.

Bis zum 15. Januar findet die alljährliche Ferienmesse in drei Hallen des Bernexpo-Geländes statt. Als regelmässigem Besucher fällt es einem also kaum auf, dass das Angebot im Vergleich zum Vorjahr massiv abgenommen hat: Während es letztes Jahr noch rund 400 Stände zu besichtigen gab, sind es heuer noch etwa 300 – also ein Viertel weniger.

Trend auch in Bern spürbar

Diesen Rückgang erklärt Messeleiterin Gaëlle Grosjean folgendermassen: «Es hat vor allem damit zu tun, dass sich Reiseanbieter vermehrt in den Ständen der Hauptaussteller eingemietet haben. Das wird in unserem System nicht erfasst.» Zum Teil hätten die Aussteller auch die Deadline zur Registrierung verpasst, was Bernexpo jedoch nicht steuern könne. Wirtschaftlich sei die Messe aber auf demselben Stand wie letztes Jahr.

Deutlich stärker vertreten sind Schiffsreisen: Eine ganze Hallenecke wird von Aida und Co. eingenommen. «Schiffsreisen sind aufgrund der immer besser werdenden und dennoch preiswerten Angebote momentan stark im Trend», erklärt Grosjean den diesjährigen Fokus der Messe. Kreuzfahrten gälten nicht mehr als langweilig, sondern seien nun auch für Familien attraktiv.

Auch beim Berner Reiseanbieter Globetrotter sei dieser Trend spürbar, sagt Mischa Niederl: «Bei uns ist die Nachfrage nach Schiffsreisen im Vergleich zum Vorjahr um etwa dreissig Prozent gestiegen.» Dies gelte sowohl für Kreuzfahrten, als auch für speziellere Angebote wie Reisen im Frachtschiff oder nach Alaska.

Niederl mutmasst, dass diese Entwicklung auch etwas mit der Sicherheitsfrage zu tun haben könnte. Grosjean hingegen zweifelt einen Zusammenhang mit dem aktuellen, vom Terror geprägten Weltgeschehen an. Dessen Einfluss merke man eher daran, dass weniger Anbieter aus der Türkei oder Ägypten vertreten seien.

«Diese Destinationen investieren aber stark ins Marketing, um zu zeigen, dass sicheres Reisen auch bei ihnen möglich ist», so Grosjean und weist auf einen Vorteil der Ferienmesse hin: Für jedes Reiseziel seien Experten vor Ort, die über Vorurteile und Gefahren informierten.

Einfach hindurchschlendern

Neben Angeboten rund ums Verreisen bietet die Ferienmesse auch Dinge, die man vor Ort geniessen kann: So wird etwa ein Public Viewing des Lauberhornrennens veranstaltet, es gibt einen Markt mit Essen aus der ganzen Welt oder ein mobiles Tauchbecken, in dem man erste Erfahrungen mit der Sauerstoffflasche sammeln kann.

Genug also, um auch einfach hindurchzuschlendern. Eine ältere Dame etwa schwärmt: «Ich und mein Mann besuchen die Ferienmesse jedes Jahr und lassen uns für den nächsten Urlaub inspirieren.» Buchen tut die Dame, obwohl sie es auch vor Ort könnte, jedoch lieber von zu Hause aus. (Berner Zeitung)