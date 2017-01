Kokain: Polizei stellt Mann mit einem Dutzend Bodypacks

Am frühen Dienstagabend nahm die Kantonspolizei in Bern einen Mann fest, der mehrere Gramm Kokain in seinem Körper transportierte. Insgesamt hatte er über ein Dutzend mit dem Betäubungsmittel gefüllte Kapseln – sogenannte Bodypacks – geschluckt und in seine Körperöffnungen eingeführt.

Gemäss Angaben der Polizei hatte sich der 29-Jährige zunächst einer Personenkontrolle am Bahnhof Bern widersetzt. Nachdem ihn die Beamten dingfest gemacht hatten, wurde er zur weiteren Abklärung auf die Polizeiwache gebracht. Bei der anschliessenden Befragung erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann als Drogenkurrier unterwegs gewesen war. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete medizinische Untersuchung bestätigte die Vermutung schliesslich.

Der Verhaftete ist geständig, die Kugeln mit insgesamt 20 Gramm Kokain zwecks Transport in seinem Körper zwischengelagert zu haben. Er befindet sich in Haft und wird sich vor Gericht verantworten müssen. Die Kantonspolizei Bern kündigte weitere Ermittlungen an. (pd)