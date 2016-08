Köniz kürzt die Abgangsentschädigungen

Könizer Gemeinderäte müssen künftig Federn lassen. Sie erhalten weit weniger Geld aus der Gemeindekasse als bisher, wenn sie aus dem Gremium abtreten. Der Gemeinderat hat das Reglement zu den Abgangsentschädigungen totalrevidiert und legt es im September dem Parlament vor. Dieses hatte im Juni 2014 verlangt, die Regeln seien zu überarbeiten.

Die Einschnitte sind deutlich: Neu soll ein Gemeinderatsmitglied maximal zwei Jahresgehälter als Abgangsentschädigung erhalten. Dies wäre nach zwölf Amtsjahren der Fall. Für jedes Amtsjahr weniger wird der Betrag um ein Zwölftel gekürzt. Wer freiwillig oder wegen Amtszeitbeschränkung zurücktritt, erhält zudem ein Fünftel weniger. Der Gemeinderat sieht die Entschädigung weder als Lohn noch als Rente. Er geht vielmehr davon aus, dass sich abtretende Ratsmitglieder «wieder ins Berufs­leben eingliedern».

Beziehen können Abtretende dieses Geld alles auf einmal oder gestaffelt über maximal drei Jahre. Wer beim Rücktritt 60-jährig ist, erhält zwar nicht mehr, kann sich den Betrag aber über fünf Jahre hinweg auszahlen lassen. Ist jemand 65-jährig, ist generell Schluss mit Entschädigungen, wie Gemeindeschreiber Pascal Arnold erklärt. Das ist praktisch der einzige Punkt, der schon bislang so geregelt war.

Viel grosszügiger

Die heutigen Abgangsregelungen sind weit grosszügiger. Festgelegt wurden sie 2008 in Zusammenhang mit den neu geschaffenen fünf 80-Prozent-Ämtern im Gemeinderat. Je nach Alter und Amtsjahren erhalten abtretende Ratsmitglieder heute noch bis zu acht Jahre lang 55 Prozent ihres Bruttolohnes von 188 000 oder 204 000 Franken (Gemeindepräsident).

Diskussionen kamen mit dem freiwilligen Rücktritt von Gemeindepräsident Luc Mentha (SP) Ende 2013 auf, als sich zeigte, dass ihm bis zum AHV-Alter maximal rund 450 000 Franken Abgangsentschädigung zustehen. Vorab die GLP verschrieb sich in der Folge dem Thema und forderte Anpassungen.

Mit der Totalrevision erfolge nun eine «Systemänderung», so Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP). 30 bis 60 Prozent weniger Abgangsentschädigung werden Gemeinderäte künftig nach Berechnungen der Gemeinde erhalten. Der starke Einschnitt kommt überraschend: Noch vor einem Jahr präsentierte der Gemeinderat erste Revisionsvorschläge, die klar am alten System festhielten.

Auch das Parlament zeigte sich 2014 zurückhaltend in Bezug auf eine deutliche Senkung der Beiträge. Eine nicht ständige parlamentarische Kommission hat nun in den letzten Monaten an der Totalrevision mitgearbeitet, die ab Anfang 2017 gelten soll, und doch Druck für stärkere Anpassungen gemacht.

Kürzungen für Amtierende

Auf die Gemeinde kommen trotzdem happige Zahlungen zu: Die vier Gemeinderatsmitglieder, die Ende 2017 wegen Amtszeitbeschränkung abtreten, sollen von einer Übergangsregelung profitieren, die sich am alten Reglement orientiert. Der Gemeinderat schlägt vor, dass sie statt 55 noch 45 Prozent ihres Lohnes erhalten. Katrin Sedlmayer (SP) stünden so gemäss Berechnungen der Gemeinde neu maximal 579 000 statt 708 000 Franken zu.

Rita Haudenschild (Grüne) würde neu maximal rund 480 000 statt 590 000 Franken erhalten, Urs Wilk (FDP) rund 389 000 statt 475 000 Franken. Am wenigsten Geld bekommt mit 23 000 statt 28 000 Franken Ueli Studer (SVP), der Ende 2017 kurz vor seiner Pensionierung stehen wird.

2014 zeigte ein Vergleich mit anderen Gemeinden, dass Köniz mit seinen Abgangsregelungen im vorderen Mittelfeld liegt. «Es war nicht einfach für uns, über unsere eigene Situation zu diskutieren», sagt Gemeindepräsident Ueli Studer.

Er wisse, dass die Bevölkerung die Entschädigungen hoch finde und eine Senkung ­wolle. «Es ist richtig, einen Schritt zu machen, aber es wäre nicht fair, jetzt während des Spiels die Spielregeln schon ganz zu ändern.» (Berner Zeitung)