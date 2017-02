Kerze verursacht Wohnungsbrand

Am Montagabend brannte in einem Zweifamilienhaus an der Gartenstrasse in Neuenegg eine Wohnung. Die sofort ausgerückten Feuerwehren von Neuenegg und Köniz brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist erheblich und dadurch wurde die Wohnung unbewohnbar. Während den Löscharbeiten musste die Gartenstrasse für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Gemäss polizeilichen Abklärungen steht als Brandursache der fahrlässige Umgang mit einer Kerze im Vordergrund. (flo/pkb)