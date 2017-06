Keine Aufhebung der Amtszeitbeschränkung

Das Berner Stadtparlament will die Amtszeitbeschränkung beibehalten. «Wir wollen keine Sesselkleber», sagte Mohamed Abdirahim (JUSO) am Donnerstag. Es sei nicht begrüssenswert, wenn immer wieder die gleichen Personen diskutierten. Die Mehrheit der linken Parteien sprach sich klar gegen eine Aufhebung aus.

Ständige Wechsel seien jedoch keine gute Voraussetzung für eine effiziente und kontinuierliche Arbeit in der Legislative, argumentierten die Motionäre Claudio Fischer (CVP) und Kurt Hirsbrunner (BDP). Dies umso mehr auf Gemeindeebene, wo das Milizsystem am ausgeprägtesten sei. Langjähriges Know-how sei in diesem System deshalb von grossem Wert.

Die Beschränkung sei eine eine Benachteiligung von allen kleinen und mittleren Parteien, sagte Melanie Mettler (GLP). Diese hätten Mühe, den Wissenstransfer mit so wenig Personal zu meistern.

In der Stadt Bern kann jemand, der dem Rat ununterbrochen während 12 Jahren oder länger angehört hat, für die nächstfolgende Amtsdauer nicht mehr gewählt werden. Für den Gemeinderat gilt eine entsprechende Frist von 16 Jahren.

Gemäss dem Gemeinderat halten sich Vor- und Nachteile von Amtszeitbeschränkung die Waage. Schlussendlich handle es sich um eine politische Frage, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort an den Stadtrat.

Deshalb ist es laut der Stadtregierung wichtig, vor einer Gesetzesrevision die Unterstützung in der Bevölkerung abzuklären. Denn über eine Änderung der Gemeindeordnung, hat schlussendlich das Stimmvolk das letzte Wort.

Rudolf Friedli (SVP) wies in der Debatte darauf hin, dass es sowieso ein Schlupfloch gebe, um die Beschränkung zu umgehen. Es habe schon Fälle gegeben, wo Stadträte einen Monat vor Ende der Legislatur zurückgetreten sind, um danach für die nächste Legislatur wiedergewählt zu werden, so Friedli. (flo/sda)