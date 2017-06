Kanton will mit 150 Massnahmen 185 Millionen einsparen

Die Berner Regierung hat die Eckpunkte des neuen Sparprogramms bekanntgegeben, das sie letztes Jahr ankündigte. Es sieht über 150 einzelne Massnahmen vor, bringt kurzfristige Einsparungen von 88 und langfristige von 185 Millionen Franken pro Jahr. Ausserdem wird es zum Abbau von über 80 Stellen führen.

Das neue «Entlastungspaket 2018 (EP 2018)», wie die Kantonsregierung das Sparprogramm nennt, ist somit weniger umfangreich, als der Regierungsrat im vergangenen Jahr prognostizierte: Damals sagte er, er werde ein Sparpaket im Umfang von 250 bis 300 Millionen Franken vorlegen.

Darauf angesprochen, sagte Berns Finanzdirektorin Beatrice Simon am Freitag bei der Präsentation des EP 18 vor den Medien, seither hätten sich gewisse Umstände verändert. Beispielsweise habe die Regierung beschlossen, die Senkung der Unternehmensgewinnsteuern zu etappieren, so Regierungspräsident Bernhard Pulver. Das habe ermöglicht, den Umfang des EP 18 zu verringern.

Diese Senkung der Gewinnsteuern überhaupt finanzieren zu können ist eines der zwei Hauptziele des EP 18. Das andere ist, den Kantonshaushalt nachhaltig zu entlasten. Im Kanton Bern steigen zwar die Erträge stetig, etwa die Steuereinnahmen. Doch wachsen die Ausgaben noch stärker.

Der bernische Grosse Rat protestierte, als im vergangenen Jahr die Regierung einen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2018-20 mit Defiziten ab 2019 und einer Neuverschuldung von 400 Millionen Franken vorlegte. Dank dem EP 18 sieht nun der Entwurf des neuen AFP lauter Ertragsüberschüsse bis zum Jahr 2021 vor und dazu einen leichten Schuldenabbau.

Schülertransporte, Gartenbauschulen. . .

Wie schon beim ASP 2014 betraute die Kantonsregierung erneut den Basler Finanzexperten und Professor Urs Müller mit der externen Projektleitung fürs neue Sparpaket. Die einzelnen Sparmassnahmen beschloss die Berner Regierung, nachdem beispielsweise interkantonale Kostenvergleiche vorlagen, eine «Spielraumanalyse» vorgenommen worden war sowie eine Wachstumsanalyse.

Sie reichen vom Verzicht aufs Drucken von Imagebroschüren über die Kürzung der Staatsbeiträge an Behinderteninstitutionen bis zum Verzicht auf je eine Lektion abteilungsweiser Unterricht auf der Sekundarstufe I. Das wäre gemäss Lehrplan 21 so vorgesehen gewesen.

Vor allem zu reden geben dürfte etwa, dass der Kanton die Bezahlung der Schülertransporte künftig voll den Gemeinden überlassen will. Auch soll - wie schon beim ASP 2014 - bei den Gartenbauschulen Oeschberg und Hünibach gespart werden.

Der Kanton Bern will der Uni Bern, der Fachhochschule und der Pädagogischen Hochschule auch ausnahmsweise ein Jahr keine einprozentige Beitragserhöhung gewähren. Und sogenannte «Bildungsausländer» sollen höhere Studiengebühren bezahlen.

Auf 88 Millionen Franken beziffert die Kantonsregierung den Spareffekt fürs Jahr 2018. Ab dem Jahr 2021, wenn alle mit dem EP 18 zusammenhängenden Gesetzesänderungen über die Bühne gegangen sind, beträgt der Spareffekt 185 Millionen Franken.

80 Stellen weniger

Die Umsetzung des EP 2018 führt beim Kantonspersonal zu einem Stellenabbau von 51,5 Vollzeitenheiten, bei den Lehrpersonen zu einem Minus von 65,5 Einheiten. Dazu kommt ein Stellenabbau bei den vom Kanton in irgendeiner Form unterstützten Betrieben, etwa Heimen. Ihn kann die Regierung nicht beziffern.

Pulver sagte am Freitag vor den Medien allerdings, gewisse geplant gewesene Stellen würden einfach nicht geschaffen. Mit anderen Worten verschwinden also in der Volksschule nicht 65,5 Vollzeitstellen. Die Schaffung dieser neuen Stellen wäre im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 vorgesehen gewesen. Weil zwei Sparmassnahmen zu «Internalisierungen» von Aufgaben beim Kanton führen, resultiert netto ein Stellenabbau von rund 80 Vollzeitstellen.

Er setze sich zum Ziel, schreibt der Regierungsrat, möglichst viele Angestellte, welche vom Stellenabbau betroffen sind, im Rahmen natürlicher Fluktuationen und interner Stellenwechsel weiterzubeschäftigen.

Im Herbst im Grossen Rat

Zusammengefasst hat der Berner Regierungsrat den EP 2018 in einem gegen 130-seitigen Bericht, den er dem Grossen Rat in der Novembersession vorlegen wird. Dieser wird das EP 18 zu diesem Zeitpunkt zusammen mit dem Voranschlag 2018 und dem neuen Aufgaben- und Finanzplan 2019-21 sowie der Steuergesetzrevision beraten. Auf diese Weise werde das Kantonsparlament im Herbst «eine umfassende finanz- und steuerpolitsche Grundsatzdiskussion» führen können, sagte Simon. (flo/sda)