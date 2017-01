Kanton will das Postauto streichen

Zwischen Albligen und Schwar­zenburg soll kein Postauto mehr fahren. Das beantragt die Berner Regierung dem Grossen Rat vor der anstehenden Debatte über den neuen Angebotsbeschluss im öffentlichen Verkehr. Sagt das Parlament Ja, fällt die Linie Ende Jahr dem Rotstift zum Opfer. Und die Gemeinde Schwarzenburg setzt sich einmal mehr dem Vorwurf aus, sie lasse den kleinen, jenseits des Sensegrabens gelegenen Orts­teil Albligen hängen.

Es wäre nicht das erste Mal, seit sich das kleine Albligen dem Regionalzentrum Schwarzenburg angeschlossen hat. Schon 2014, die Fusion der beiden Gemeinden lag damals drei Jahre zurück, reagierten die Albliger enttäuscht. Anlass war die Schule, die mangels Kindern verschwinden sollte. Unüberhörbar war das Murren, als die Gemeindeversammlung den vom Kanton eigentlich schon vorgegebenen Entscheid absegnen musste.

Und jetzt wird das Dorf auch noch das Postauto und damit die öffentliche Verkehrsverbindung hinüber ins Zentrum verlieren? In der Gemeinde sei dies politisch «sehr schlecht» zu vermitteln, sagt Gemeindepräsident Martin Haller (SVP).

Auch für die Schüler

Völlig überrascht hat ihn der Antrag der Berner Regierung ja auch wieder nicht. Zu schlecht sind die Frequenzen mit durchschnittlich zwei Personen pro Kurs. Das weiss Haller aus einem Gespräch, das die Schwarzenburger Behörden letzten Herbst mit den Verantwortlichen beim Kanton geführt haben. Er habe deshalb sehr wohl gewusst, wie kritisch es um die Linie stehe, sagt er. Der Entscheid sei dennoch überraschend gekommen, «zumal ich ihn aus den Medien erfahren habe», wie er mit unüberhörbar kritischem Unterton beifügt.

Noch sind die Würfel nicht definitiv gefallen. Er werde nun versuchen, ob sich über Parteikollege und Grossrat Andreas Burren noch etwas bewegen lasse, sagt Haller mit Blick auf die anstehende Debatte. Gleichzeitig machte er sich bereits Gedanken über die Zeit ohne das Postauto.

Immerhin dient es auch als Schulbus, der die älteren Kinder von Albligen in das Oberstufenzentrum Schwar­zenburg fährt: Vielleicht chauffiere man in Zukunft neben den Kleinen auch die Grossen mit gemeindeeigenen Fahrzeugen. Übrigens: Ohne Buslinie steht Albligen auch nach dem Ende der Linie in Richtung Schwarzenburg nicht da. Das Postauto zum Bahnhof und zu den Einkaufszentren in Flamatt fährt weiterhin. (Berner Zeitung)