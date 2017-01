KFC zieht ins Shoppyland

Die Nachricht war letzte Woche in aller Munde: Der US-Fast-Food-Gigant Kentucky Fried Chicken (KFC) plant seine Rückkehr in die Schweiz. Die Kette war hierzulande schon mal präsent. Der Vorstoss scheiterte 2004 mit dem Ende von zwei Filialen in der Westschweiz.

Ein grosses Geheimnis machte KFC indes um den Ort, an dem der zweite Start gelingen soll. Bis am Freitag, als eine Baupublikation klarmachte: Die Fast-Food-Kette zieht ins Shoppyland Schönbühl. Eröffnet wird das Restaurant im Herbst, wie Migros-Sprecherin Andrea Bauer im Namen der Vermieterin bestätigte.

Ob das Shoppyland die Premiere sein wird nach mehr als zehn Jahren Absenz in der Schweiz, konnte Bauer indes nicht sagen. Ein Anruf bei der KFC-Niederlassung in Deutschland, die für die geplanten Bauarbeiten als Bauherrin verantwortlich zeichnet, half ebenfalls nicht weiter: Eine Anfrage der BZ blieb am Freitag unbeantwortet.

Mit McDonald’s ist im Shoppyland bereits eine amerikanische Fast-Food-Kette präsent. Dennoch glaubt die Migros nicht, dass sich die beiden Giganten in die Quere kommen. Sie erinnert daran, dass KFC schwergewichtig auf Pouletspezialitäten setzt. Der neue Mieter werde daher «das Food- und Gastroangebot im Shoppyland ideal ergänzen».

Im Einkaufszentrum ist im Moment ohnehin einiges in Bewegung. So wurde am Donnerstag bekannt, dass sich die Heimelektronikkette Media-Markt Ende Monat aus Schönbühl verabschiedet. Einen Teil der frei werdenden Fläche wird ab dem Frühling die Migros mit ihrer eigenen Tochter Melectronics belegen. An heutigen Melectronics-Standort zieht das ebenfalls zum Konzern gehörende Modehaus Schild.

Wie schon länger angekündigt, macht Ende Februar in Schönbühl auch die Filiale des Warenhauses Loeb dicht. Zuziehen wird dafür im Sommer das Modelabel Zara. (Berner Zeitung)