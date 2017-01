Japaner wollen 16 Stellen abbauen

Die Global Glory Solutions in Niederwangen ist aus der ehemaligen Ascom Autelca entstanden. Dort werden Automaten entwickelt, in die man Geld einzahlen kann und die Geld auszahlen. Heute gehört die Schweizer Niederlassung zur japanischen Glory Ltd. Wie der Branchenverband Angestellte Schweiz mitteilt, sollen in Niederwangen im Bereich Forschung und Entwicklung 16 der 50 Stellen abgebaut werden.

Als Grund werde «Überlappung» genannt. Die Schweiz solle weiterhin für die Innovation zuständig sein, Japan aber für Forschung und Entwicklung. «Der Verband kann keine Überlappung feststellen», schreibt Angestellte Schweiz.

«Wir werden den Verdacht nicht los, dass die ­Japaner die ihnen etwas lästige, weil höchst kompetente interne ­Konkurrenz bei der Entwicklung von innovativen Geldautomaten klein halten wollen.»

Laut dem Verband will Glory Ltd. den Betrieb in Niederwangen drei Jahre weiterführen und dann die Situation erneut evaluieren. Das sei eine kurzfristige Sehweise, schreibt der Verband Angestellte Schweiz.

«Glory Global Solutions riskiert dadurch einen Know-how-Verlust, der dem Unternehmen sehr weh tun oder sogar fatal sein könnte.» Gestern war bei Glory Global Solutions niemand für eine Stellungnahme erreichbar. (Berner Zeitung)