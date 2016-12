Inselspital twittert live aus der Notaufnahme

Die Inselgruppe hat ein Problem. Sie wird seit jeher von Anfragen aus der Bevölkerung überrannt, die gerne einmal einen Blick auf das Treiben in einer Notaufnahme werfen möchten. Doch aufgrund der Hektik in jenem Teilbereich des Gesundheitswesens sind Führungen äusserst selten.

Nun hat die Inselgruppe gleich doppelt reagiert. Um der Bevölkerung trotzdem einen Einblick zu geben, wagt die Klinik ein Experiment auf Twitter. Dort wird sie am 24. Dezember unter dem Hashtag #24hNotfall während 24 Stunden live berichten, was sich so alles auf der Notfallstation abspielt.

«Jedes Jahr veröffentlichen wir an Weihnachten eine Notfallstatistik. Die Zahlen mögen eindrücklich sein, aber sie können nicht wiedergeben, was eigentlich passiert», findet Franziska Ingold, Leiterin Kommunikation und Marketing des Inselspitals.

Pietät wahren

Und so sollen die Abläufe möglichst authentisch erzählt werden, auch wenn die Schicksale für einen Weihnachtstag wenig erfreulich sein können. «Natürlich kann es sein, dass wir aus Pietätsgründen nicht ins Detail gehen», erklärt Ingold, «aber man kann ja auch einfach von einem ‹tragischen Moment› sprechen.»

Auch Fotos oder gar Videos seien gemäss Ingold möglich, «aber nicht von Patientinnen und Patienten. Oder vielleicht höchstens in Situationen, in denen die Leute lachen können und ihre Einwilligung geben. Aber wir werden sicher nie einfach in den Raum fotografieren.» Wahrscheinlicher sei, dass Angestellte zu sehen sind, etwa, wenn sie sich gerade eine Auszeit gönnen können.

«Überraschungsei»

Die Verantwortlichen des Inselspitals sind selbst gespannt, was bei dem Twitter-Experiment rauskommt. «Das ist wie ein Überraschungsei», sagt Franziska Ingold. «In den letzten Jahren hatten wir mal überdurchschnittlich viele Betrunkene, in einem anderen Jahr kam es zu übermässig vielen Strassenunfällen, weil es sehr kalt war. Und natürlich kann es auch sein, dass gar nichts läuft.»

Das zweite Projekt besteht aus einem rund 20-minütigen Film, der einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag der Notaufnahme geben soll:

Quelle: Youtube

(mib/mb)