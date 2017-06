In der Welt der Könizer Gärten

Ob üppig oder diskret, vornehm oder wild: Am Sonntag wird es in Köniz wieder Gärten jeglicher Art zu bestaunen geben. Insgesamt 35 Gartenbesitzer gewähren einen Tag lang Einblick in die grünen Ecken rund um ihre Häuser und Wohnungen. Das sind über ein Dutzend Gärten weniger, als man noch letztes Jahr besichtigen konnte. Die Zahl der Gastgeber habe man jedoch bewusst etwas heruntergeschraubt, sagt Mitorganisatorin Dominique Bühler vom Umweltforum Köniz. «Das grosse Angebot machte es letztes Jahr praktisch unmöglich, alle Gärten besuchen zu können.»

Mehr Ortsteile machen mit

Kleiner ist der Anlass deswegen aber nicht geworden. Im Gegenteil: «Dieses Jahr machen so viele Ortsteile mit wie noch nie», sagt Bühler. So werden heuer nicht nur in Wabern, im Liebefeld und in Niederscherli die Gartentüren geöffnet, sondern neu auch im Spiegel, in Schliern, Gasel und Mittelhäusern. Von der Expansion des Events innerhalb der Gemeinde erhofft sich Bühler einen noch breiteren Mix. «Köniz ist so weitläufig und verschieden, dass es erst richtig spannend wird, wenn sich möglichst viele Ortsteile präsentieren können.»

Zum ersten Mal dabei sein wird dieses Jahr unter anderen Susanne Failing aus Mittelhäusern. Dort lebt sie seit achtzehn Jahren in der Siedlung Strassweid. «Seither bastle ich hier auch an meinem Garten herum.» Diesen wird die 50-Jährige am Sonntag für Interessierte zugänglich machen. Wer eine herrschaftliche Anlage mit exakt ausgelegten Beeten erwartet, wird überrascht sein. «Mein Garten ist klein, wild und eher unkonventionell», sagt Failing.

Nebst Gemüsen wie Meerkohl oder Früchten wie der Weidenblättrigen Birne spriesst bei ihr etwa auch Hopfen. «Ich werde immer wieder gefragt, ob ich hier eigentlich mein eigenes Bier braue.» Das tue sie aber nicht. «Mir gefällt einfach die Pflanze.» Für den Fall, dass es eine bestimmte Staude in ihrem Garten auch dem einen oder anderen Besucher angetan haben sollte, hat Failing vorgesorgt – und wird am Sonntag extra ein paar Töpfe bereitstellen, falls jemand ein Gewächs mitnehmen möchte.

Hundert Gäste pro Garten

Am Tag der offenen Gartentür präsentiert Susanne Failing aber nicht nur ihren Garten. Sie wird mit den Besuchern auch gleich eine kleine Führung durch die verdichtete Ökosiedlung Strassweid machen, die rund 300 Menschen eine alternative Wohnform bietet und fast ein Drittel der Bewohner von Mittelhäusern beherbergt. Dass sie beim Anlass mitmachen würde, jetzt, da er erstmals auch in ihrem Ortsteil stattfindet, war für Failing schnell klar. «Schliesslich schaue ich selber auch sehr gern in andere Gärten rein.»

Dass Failing in Köniz mit dieser Leidenschaft nicht die Einzige ist, zeigt das grosse Interesse am Anlass in der Vergangenheit. Laut Organisatorin Dominique Bühler habe man letztes Jahr zeitweise bis zu hundert Gäste pro Garten verzeichnet. «Und das, obwohl es geregnet hat.» Gut möglich also, dass mit der reduzierten Anzahl an Gastgebern heuer der Ansturm nochmals grösser sein dürfte – zumal für Sonntag blendendes Wetter vor­hergesagt ist.

Mehr Infos zum Anlass und zu den einzelnen Gärten auf www.umweltforum-koeniz.ch. (Berner Zeitung)