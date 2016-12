«In Bern wird man gelyncht, wenn man Foie gras sagt»

Nur das Namensschild neben der Türklingel zeigt: Hier kocht Urs Hauri. An der Zeughauspassage 19 in der Berner Altstadt betreibt der 60-jährige Spitzenkoch seit über 25 Jahren «La Table de Urs Hauri». Mittagessen gibt es nur gegen Reservation, der Dreigänger kostet 65 Franken. Am Abend öffnet Hauri das Restaurant nur für Gruppen ab 8 bis 10 Personen. Zudem hat der Koch, der früher in der Schultheissenstube im Schweizerhof tätig war, vor wenigen Monaten im alten Gebäude der Möbelfirma USM, an der Bahnhofstrasse in Münsingen, eine «Kochwerkstatt» eröffnet.

Ein Tag vor Weihnachten. Kurz vor 11 Uhr öffnet Urs Hauri die Tür im dritten Stock. Das Restaurant besteht aus zwei Räumen, die Küche ist offen. Unübersehbar ist auch die zweite Leidenschaft Hauris: Whisky. Die Regale an den Wänden sind gefüllt mit Flaschen und Kartons, seine Sammlung besteht aus 350 Whiskys aus Irland, den USA, der Schweiz und vor allem Schottland. In der Küche sind zwei Köche konzentriert an der Arbeit. Hauri setzt sich an einen Tisch.

Bald ist Mittag, dann kommen die Gäste. Sind Sie nervös?

Urs Hauri: Nein, nicht mehr. Das liegt Jahre zurück. Ich weiss ja, wer kommt.

Was gibts zum Essen?

Ich habe das Menü noch nicht studiert. Welchen Fisch hast du, Mänu? (Erkundigt sich bei Koch Manuel Walther) Also, es gibt Stör aus Frutigen mit Fenchel-Orangen-Salat zur Vorspeise, dann Lammwürstli auf Kürbis­risotto und zum Hauptgang Irish Beef. Die Rinder weiden auf Wiesen die Küste entlang, das gibt einen salzigen Geschmack. Das ist qualitativ top.

Haben Sie Stress in dieser Zeit?

Wir hatten sehr viele vorweihnächtliche Events am Abend. Und am Mittag lief es auch immer gut. Seit Mitte November hatte ich nur zwei freie Tage.

Wie halten Sie das aus?

Das ist Einstellungssache. Und die Leute haben Freude und ­geben ein Feedback. Das ist eine grosse Motivation. Schlaf und gute Mitarbeiter helfen auch.

Mögen Sie diese Zeit?

Es ist eine gute Zeit. In diesen zweieinhalb Monaten will jeder etwas von dir. Durchs Jahr ist es dann ruhiger, und im Sommer gibt es flaue Zeiten. Eine bessere Verteilung wäre sicher gut.

Ihr Restaurant ist von aussen kaum zu sehen. Ist das gewollt?

Für uns ist Laufkundschaft nicht geeignet. Wir sind dafür nicht eingerichtet. Es ist besser, wenn man bei uns reserviert. Zudem sind wir seit 26 Jahren auf dem Markt. Man kennt uns.

Und Sie kennen Ihre Gäste?

Ja. Wir wissen, was sie gerne essen und was nicht. Wenn einer Fenchel nicht mag, machen wir das nicht. Das ist praktisch.

Was kochen Sie gerne? Was zeichnet Ihre Küche aus?

Wir kochen alles, was frisch und gut ist. Dann braucht es gar nicht mehr viel. Es ist wie auf dem Markt in Italien. Wenn Sie eine gute Salami finden, müssen Sie nicht mehr viel dazutun.

Ein typisches Gericht von Ihnen?

Es kommt darauf an, was ich im Haus habe. Ich mache gerne Fisch. Und ich habe gerne Geschmortes. Die Kunden mögen das auch, Währschaftes liegt wieder im Trend. Ein Filet ist im Vergleich dazu langweilig. Und ich koche gerne Nichtalltägliches. Eine Wollsau zum Beispiel auf Biobasis – das ist super.

Was kommt bei Ihnen nicht auf den Tisch?

Tiefkühlprodukte und Büchsenfutter.

Urs Hauri



Urs Hauri

Wo finden Sie Ihre Produkte?

Auf dem Markt, da gibt es viele gute Dinge. Oder bei unseren Lieferanten. Das Fleisch kaufen wir bei unserem Metzger in Ostermundigen ein. Da wissen wir auch, woher das Fleisch kommt. Ich habe einen Lammlieferanten, der bringt die Ware direkt vom Hof zu uns. Und ein Kollege ­beschafft mir Wasserbüffel aus Schangau.

Ist es jetzt im Winter anspruchsvoller zu kochen?

Jede Saison hat ihren Reiz. Jetzt sind Wurzelgemüse angesagt oder eben Geschmortes. Im Frühling ist es natürlich eine Freude, mit Spargeln oder Morcheln zu kochen. Da erwacht man aus dem Winterschlaf.

Sie kochen nicht nur, Sie lehren auch. In Münsingen betreiben Sie eine Kochschule. Wie ist es dazu gekommen?

Ein Kollege von mir führte im ­alten USM-Gebäude ein Restaurant. Als er aufhörte, dachte ich, das wäre was für uns. Vor allem für Christian Thierstein und Manuel Walther, die in meine Fussstapfen treten wollen. Die Location ist genial.

Kochen ist in, das Thema Essen ist allgegenwärtig. Werden auch Ihre Kochschüler immer besser?

Manche wissen viel, das ist gut. Manche meinen auch nur, etwas zu wissen. Dann kochen sie so, wie sie es gerne machen, und laufen dann ins Messer. Manchmal lassen wir sie absichtlich reinlaufen. Wir wissen, was funktioniert und was nicht.

Was funktioniert nicht?

Sobald es zu kompliziert wird, bringt es nichts. Die Kunst ist, dass die Teilnehmer am Ende ­sagen: Das ist nachvollziehbar, das kann ich auch zu Hause ­kochen.

Apropos zu Hause: Was haben Sie immer vorrätig?

Nicht viel, weil ich nie daheim bin. Parmesan, Pasta und etwas Gemüse, ein gutes Olivenöl und ein Stück Butter. Nicht mager.

Welche Küchengeräte sollte man haben?

Gute Messer sind das A und O. Dann eine gute Küchenmaschine mit einem leistungsfähigen Rührwerk.

Nun steht Silvester vor der Tür. Wie sieht für Sie ein gelungenes Menü aus?

Einfach und gut. Und kein ­Chinoise.

Wieso nicht?

Dieses gefrorene und geschnittene Fleisch finde ich nicht gut. Wenn man die Saucen selber macht und die Würfel vom Metzger schneiden lässt, ist es okay.

Was kommt bei Ihnen auf den Tisch?

Das weiss ich noch nicht. Aber an Silvester darf es festlich sein. Zum Beispiel geräucherter Stör, ein gutes Stück Fleisch. Oder eine gute Foie gras, warum nicht?

Foie gras?

Ich weiss, in Bern wird man gelyncht, wenn man das sagt. Aber ich habe ein entspanntes Verhältnis dazu. Ich habe selber etwas Foie gras gemacht. Vielleicht gibt es die zu Silvester.

