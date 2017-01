Im Wettstreit mit den Megabussen hat das Tram die Nase vorn

Doppelgelenkbusse im Alltag

Luxemburg macht durchzogene Erfahrungen

Noch raten die Planer des Büros Infras davon ab, Doppelgelenkbusse mit Dieselhybrid­antrieb einzusetzen. Zu neu sei die Technologie und zu offen damit die Frage, wie sich die Fahrzeuge im Alltag bewährten, halten sie im Schlussbericht zur Linie 10 von Bern nach Ostermundigen fest.



Voyages Emile Weber in Luxemburg ist da bereits einen Schritt weiter. Das im öffentlichen Linienverkehr tätige Unternehmen setzt seit sieben Jahren auf Doppelgelenkbusse, die sowohl mit Strom als auch mit Diesel vorwärtskommen. 2009 kaufte es zwei Busse, die die Bremsenergie in Strom umwandeln und zum Anfahren nutzen, ansonsten aber auf den Dieselantrieb setzen. 2015 kamen drei Fahrzeuge neuerer Generation hinzu. Sie fahren rein elektrisch und beziehen den Strom nicht nur aus der Bremsenergie, sondern über Nacht auch aus der Steckdose. Ein Dieselaggregat kann zudem unterwegs die Batterien nachladen.



Und die Erfahrungen? Fahrzeuge mit Hybridtechnologie seien sicher anfälliger für Störungen als solche mit konventionellem Dieselantrieb, erklärt Firmensprecher Cyrille Horper. Zudem habe sich der Spritverbrauch nicht im erhofften Mass reduziert. Weil sie zudem teurer in der Anschaffung seien, liessen sie sich auch nicht so wirtschaftlich betreiben. Finanzielle Überlegungen hätten indes nicht im Vordergrund gestanden: «Wir wollten Fahrzeuge, die im Stadtbereich sauber unterwegs sind.»



Die drei Fahrzeuge neueren Datums sind deshalb so programmiert, dass das Dieselaggregat nur auf den Ausserortsabschnitten Strom produziert. «Wir wissen, dass wir auf Prototypen gesetzt haben, und sind froh, dass sie generell gut funktionieren.» Auf Steigungen fehlt ihnen aber die Kraft. Das zeigt sich Morgen für Morgen, wenn sie auf dem Weg vom Depot zur ersten Fahrt 13 Prozent überwinden müssen und dies nur mit Tempo 20 bis 30 schaffen. Wenigstens ist die Linie, der sie anschliessend fix zugeteilt sind, recht flach.



Die Doppelgelenkbusse bewältigen eines der grössten Passagieraufkommen in Luxemburg. Das hat Folgen: Auf einem Teil ihres Parcours wird noch dieses Jahr das Tram in Betrieb genommen. (skk)