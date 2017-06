Im Münster soll der Stadtrat anständig sein

Ärger in Sicht

Ob die altertümlichen Verhältnisse tatsächlich ausreichen, für Ordnung im Stadtrat zu sorgen, ist zu bezweifeln:



Am Dienstag äusserten sich die Jungfreisinnigen in einer Mitteilung kritisch gegenüber einer Motion der Fraktion GB/JA.



Verlangt wird, dass städtische Gastrobetriebe künftig eine gewisse Anzahl ihrer Aussenbestuhlung ohne Konsumzwang zur Verfügung stellen – ganz im Sinne der Freiraumförderung.



Die Motion greife in unnötiger Art und Weise in die Gewerbefreiheit ein und fördere eine Zweiklassengesellschaft, so die Jungfreisinnigen.