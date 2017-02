Im Kanton Bern hagelte es 2016 am meisten

Das Unwetter in der Region Bern Ende Mai 2016 fiel heftig aus. Hagelkörner so gross wie Tischtennisbälle richteten bei 1'132 Zurich-Kunden Fahrzeugschäden in der Höhe von 2,9 Millionen Franken an. Gemäss einer Medienmitteilung der Zurich Versicherung war dies 2016 das grösste Hagelereignis in der Schweiz. Auf Platz 2 liegt der Kanton Nidwalden, wo 421 Zurich-Kunden einen Hagelschaden gemeldet haben.

Platz drei belegt 2016 der Kanton Tessin mit 381 Hagelschäden knapp vor dem Kanton Basel mit 360 Meldungen. Zum Vergleich: Mit Abstand am wenigsten Hagelschäden an Fahrzeugen hat es im letzten Jahr in den Kantonen Appenzell Innerhoden (1) und Glarus (2).

Schäden in Gesamthöhe von 8,3 Millionen Franken

Insgesamt haben im Jahr 2016 rund 4'200 Zurich-Kunden einen Hagelschaden an ihrem Fahrzeug gemeldet. Die Schadensumme belief sich bei Zurich auf über 8,3 Millionen Franken. 2016 übertrifft das verheerende Hageljahr 2009 aber nicht: Damals wurden allein beim Hagelzug zwischen dem Genfer- und dem Bodensee über 17'080 Fahrzeuge von Zurich-Kunden beschädigt. Die Schadensumme belief sich auf über 54 Millionen Franken.

Im Vergleich der letzten drei Jahre steht der Kanton Bern mit 1'915 beschädigten Fahrzeugen aufgrund von Hagel ebenfalls an oberster Stelle. Die Plätze zwei und drei belegen im Mehrjahresvergleich die Kantone Tessin und Zürich. (chh/pd)