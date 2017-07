Hier kühlt sich Marteria vor seinem Gig in der Aare ab

Er war der letzte Act auf der Hauptbühne am Samstagabend am Gurtenfestival, und er heizte mit einer Pyro-Show die Gurtengängerinnen und -gänger nochmals ordentlich ein. Offenbar fand der deutsche Rapper an dem Festival sehr Gefallen, auf Facebook bedankte er sich am Sonntagmorgen bei den Festival-Verantwortlichen und den Fans.

Doch nicht nur den Auftritt haben Marteria und seine Band genossen, wie ein weiterer Post auf ihrer Facebook-Fanseite zeigt. Denn dort haben die Jungs ein Video hochgeladen, das sie beim vergnügten «Aareböötle» zeigt (siehe oben). Und nicht irgendein verwackeltes Selfie-Video, sondern ein schon fast künstrelisch-anspruchvoller Zwei-Minuten-Film – unterlegt mit passenden Hip-Hop-Beats. das ganze könnte glatt als Werbefilm von Bern Tourismus durchgehen. In dem Kurzfilm übers nachmittägliche «Aareböötlen» hat die Band auch Sequenzen ihres Auftrittes am Gurten eingestreut

Die Jungs kühlten sich offenbar am Samstagnachmittag – also vor ihrem Gurten-Gig –in der Aare ab. Denn schon am Samstag posteten sie ein Bild auf Facebook, das die lockere Truppe mit Gummiboot und Paddel an der Aare zeigt.

Hier nochmals zum in Erinnerung schwelgen, die besten Gurtenmomente 2017:

