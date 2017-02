Grünes Licht für Sanierung der Schulanlage Marzili

Die Schulanlage Marzili in der Stadt Bern kann für 30 Millionen Franken erweitert und saniert werden. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einem entsprechenden Kredit sehr deutlich zugestimmt. 36'838 Stimmberechtigte (90,95 %) legten ein Ja in die Urne, 3667 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 50,94 Prozent, wie die Stadt mitteilte.

Wegen steigender Schülerzahlen braucht die Schule im Marzili mehr Platz. Mit dem Geld soll nun ein ein neues, dreigeschossiges Schulgebäude errichtet werden. Gleichzeitig sollen die drei bestehenden Pavillons auf dem Areal saniert werden.

Im Kredit von insgesamt 29,6 Millionen Franken sind die Projektierungskosten von 3,8 Millionen Franken sowie der Kaufpreis für eine zu erwerbende Teilfläche eines Kantonsgrundstücks von 915'000 Franken enthalten. Die Bau- und Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich vom Sommer 2017 bis Januar 2020. Der Schulbetrieb läuft während dieser Zeit normal weiter. (tag/sda)