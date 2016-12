Göttin war flott unterwegs

Für ein Wahljahr ist dies eine erstaun­liche Bilanz: Das Parlament behandelte 2016 deutlich mehr Geschäfte als in den Vorjahren, und gleichzeitig reichten die Stadträtinnen und Stadträte weniger Vorstösse ein. Beides liess den Pendenzenberg schrumpfen.An vorderster Front an diesem erfreulichen Ergebnis beteiligt war Thomas Göttin (SP), der die Sitzungen des Stadtrats 2016 als Präsident leitete. Er fand die Debattenkultur schon in den Jahren davor nicht so schlecht, wie sie von einigen gemacht wurde – und dieses Jahr noch ein bisschen besser. «Die Stimmung war gut, der Umgang fast immer respektvoll und anständig.» Eine der Folgen: «Für die Budgetdebatte hat eine einzige Sitzung gereicht, das gab es wohl noch nie.»

SVP-Fraktionschef Roland Jakob lobt Göttin, der zwischen den Lagern vermitteln könne, für seine Amtsführung. Doch auch Göttin habe leider nicht verhindern können, dass Rot-Grün-Mitte (RGM) den Bürgerlichen «gar nicht mehr zuhört und nur noch die eigene Ideologie durchsetzt», sagt der ab­gewählte Jakob und zieht mit Blick auf den Ratsbetrieb also ein weniger erbauliches Fazit.

«Kaum eine Bemerkung»

Der erste Grund, der Göttin für den sachlichen und effizienten Betrieb einfällt, wie er ihn erlebt hat, ist scheinbar paradox: Er habe die Ratsmitglieder auch mal etwas länger reden lassen, als es das Reglement vorgebe. «So konnten alle ihre wesentlichen Inhalte dar­legen. Vielleicht führte das insgesamt zu kürzeren Debatten.» Selber sei er mit gutem Vorbild vorangegangen. Obwohl einem Spruch nur selten abgeneigt, habe er sich zurück­genommen. «Ich habe kaum einmal eine Bemerkung gemacht.»

Geholfen hat dem Parlament – und der Bilanz des abtretenden Präsidenten – das vermehrte Zusammenfassen ähnlicher Geschäfte. Auch eine andere Massnahme begünstigte die Anzahl erledigter Geschäfte: das Zwischenschalten von «Aufräum­sitzungen». So wurden allein an einem Abend rekord­verdächtige 84 Geschäfte verabschiedet. Und schliesslich dürfte es geholfen haben, dass mit Göttin einer vorne sass, der sich in seiner Karriere einen Ruf als konsensfähiger Mann des Ausgleichs erarbeitet hat.

«Für das Budget reichte eine Sitzung. Das gab es vielleicht noch nie.»

Dass ausgerechnet in einem Wahljahr unterdurchschnittlich viele Vorstösse eingingen, kann sich auch Göttin nicht recht erklären. «Vielleicht ist einigen ­bewusst geworden, dass Vorstösse nicht das beste Wahlkampfvehikel sind – wichtiger ist es, über längere Zeit seine Arbeit gut zu machen.»

«Bleibe aktiv»

Persönliche Höhepunkte im Präsidentenamt waren für Göttin Anlässe ausserhalb des üblichen Rahmens – etwa die gemeinsame Ratssitzung mit dem Könizer Parlament oder ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Burgergemeinde. Besonders beeindruckt hätten ihn die zahlreichen Engagements junger Menschen, denen er begegnet sei. «Ihnen Wertschätzung entgegenbringen zu können, zwischen Politik und anderen Engagements zu vermitteln: Das habe ich gern gemacht, und das ist auch sehr geschätzt worden.» Man könne nicht genug betonen, in wie vielen Bereichen Bern entgegen den Klischees innovativ und kreativ unterwegs sei.

Das Ende von Göttins Präsidialjahr fällt mit dem Ende seiner Politkarriere zusammen. Der 57-jährige Kommunikationschef im Bundesamt für Umwelt wollte – und durfte aufgrund der Amtszeitbeschränkung – nicht mehr antreten. Er war Co-Präsident der städtischen SP, die in dieser Zeit grosse Erfolge feierte, er war einer, der es mit allen konnte – und wer ihn auf der Bühne gesehen hat, muss annehmen, dass er diese vermissen wird. «Ich werde weiterhin vielenorts dabei sein und mich beispielsweise für soziale Innovationsprojekte oder lokale Onlinemedien einsetzen», sagt Göttin.

Mit der Politik gehe bloss ein Teil möglicher Engagements zu Ende. Wenn er dafür ein bisschen mehr Zeit für Hobbys – Freundeskreis, Ornithologie, Sport – erhalte, freue er sich sehr darauf.

