Gleisschaden behindert Bahnverkehr zwischen Bern und Wankdorf

Wegen eines Gleisschadens ist die Bahnlinie zwischen Bern und Wandorf seit Freitagmorgen nur beschränkt befahrbar. Betroffen ist die S 31 von Belp nach Münchenbuchsee, die ausfällt.

Reisenden nach Zollikofen und Münchenbuchsee rät die SBB, mit der S3 von Belp über Bern Richtung Biel zu reisen. Die Störung wird voraussichtlich bis Betriebsschluss andauern.

Die beschädigte Weiche kann nach Angaben von SBB-Mediensprecher Reto Schärli nämlich erst in der Nacht auf Montag repariert werden. Grund dafür seien andere anstehende Bauarbeiten. Weil am Wochenende aber weniger Züge fahren, hat der Vorfall laut Schärli am Samstag und Sonntag keine Auswirkungen auf die Reisenden.

Wegen des Gleisschadens kam es im Bahnhof Bern zu einem kleinen Folgeereignis bei zwei S-Bahnen. Die Passagiere konnten nicht wie geplant am Bahnhof Bern aussteigen, sondern mussten bis Wankdorf weiterfahren. (tag/sda)