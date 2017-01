Glatteis-Partie für die Eisbahn

Planung

Die Eisbahn Schwarzwasser liegt auf Schwarzenburger Terrain. 2011 haben sie Schwarzenburg und Köniz gemeinsam für je 750 000 Franken gekauft. Jetzt sind die Gemeinden auch bereit, die weitere Planung für eine Eishalle zu unterstützen. So besteht die Absicht, bis zu 120 000 Franken für eine Projektstudie zu investieren, wie der Schwarzenburger Gemeinderat Andreas Kehrli ausführt. Vorerst sind laut Kehrli vor allem raumplanerische Arbeiten gefragt. Für das Gebiet soll es bis 2018 eine neue Überbauungsordnung geben. Diese soll auch dem Projekt entsprechen. Im Rahmen der Projektstudie sollen möglichst alle mit ins Boot geholt werden, die vom Projekt tangiert wären. «Ziel ist es, so am Schluss ein mehrheitsfähiges Projekt zu haben», sagt Kehrli. «Wir wollen keine Planungsleiche, sondern etwas Machbares.» Was eine weitere Finanzierung des Hallenbaus betrifft, lässt Kehrli allerdings noch völlig offen, wie da das Engagement der Gemeinden aussehen könnte.