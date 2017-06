Gasleck macht nächtliches Graben in der Marktgasse nötig

Energie Wasser Bern (EWB) hat in der Stadt Bern bei einer Routinekontrolle einen leichten Gasaustritt in der unteren Marktgasse festgestellt. Um die undichte Stelle im Leitungsnetz zu orten und abzudichten, sind nun Grabarbeiten nötig. Diese sollen nachts stattfinden, um den Tram- und Busverkehr nicht zu behindern, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die Menge des austretenden Gases ist laut EWB so gering, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestand oder besteht. Die betroffene Gasleitung wurde 1995 erneuert und war deshalb nicht Bestandteil der umfassenden Sanierungsarbeiten im Sommer 2013.

Die Reparaturarbeiten betreffen ein Leitungsteilstück beim Gebäude Marktgasse 5, wie EWB weiter mitteilte. Die Reparaturarbeiten sollen Anfang nächster Woche fertig sein. (mib/sda)