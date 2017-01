Gantrisch: Zu wenig Schnee für gute Pisten

Kein Wasser für Schneekanonen

Die Skistationen leiden unter Schneemangel. Auch die Kaisereggbahnen, obwohl sie ein neues System zur Beschneiung haben und es lange kalt genug war, um Schnee herzustellen: Jetzt führt der See zu wenig Wasser. Der Dezember 2016 war der trockenste Dezember seit Messbeginn vor 150 Jahren. In gewissen Westschweizer Regionen gab es keinen einzigen Tropfen Regen. Die Skistation Schwarzsee bekommt die Auswirkungen dieser Trockenheit zurzeit doppelt zu spüren. Es fehlt nicht nur der Schnee dafür, alle Pisten öffnen zu können. Sie hat auch zu wenig Wasser, um die Pisten sorgenlos beschneien zu können. So konnten die Kaisereggbahnen vom 4. bis zum 9. Januar – mitten in den für die Kasse so wichtigen Schulferien – ihre Pisten nicht mehr beschneien, weil der Wasserstand des Schwarzsees zu tief war. Denn die kantonalen Behörden haben eine Mindestabflussmenge von 200 Sekundenlitern vom See in die warme Sense festgelegt. Da dieser Wert unterschritten war, musste die technische Beschneiung gestoppt werden. Denn das Wasser für die Produktion des Kunstschnees stammt aus dem Schwarzsee. Deshalb haben sich Vertreter der Kaisereggbahnen und des kantonalen Amts für Gewässer am Montag zu einer Sitzung getroffen. Zudem fand eine Begehung statt. Weil der Pegelstand des Schwarzsees wieder gestiegen ist, konnte die Piste in der Nacht auf Mittwoch dann beschneit werden. Der Lift läuft aber noch nicht.