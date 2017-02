Fussgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kurz nach 15.30 Uhr wollte der Fussgänger in Lanzenhäusern die Bernstrasse, Höhe Hausnummer 115 (beim Volg), den Fussgängerstreifen überqueren. Dabei erfasste ihn ein Lieferwagen, der von Köniz her kommend in Richtung Schwarzenburg unterwegs war. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden, wo er kurze Zeit später verstarb.

Das Todesopfer wurde formell noch nicht identifiziert, es bestehen aber konkrete Hinweise darauf, dass es sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Kanton Bern handelt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Während den Unfallarbeiten musste der Verkehr auf der Bernstrasse für mehrere Stunden wechselseitig geführt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. (ngg/sda)