Fussgänger angefahren und schwer verletzt

Kurz vor 00.40 Uhr in der Nacht auf Sonntag kam es auf der Laupenstrasse in Bern zu einem Verkehrsunfall: Auf der Höhe der Seilerstrasse wurde ein Mann beim Überqueren der Laupenstrasse von einem Auto angefahren, das in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen war.

Beim Aufprall und dem anschliessenenden Sturz verletzte sich der Fussgänger schwer und musste ins Spital gebracht werden. Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat die Kantonspolizei Bern am Sonntag einen Zeugenaufruf gestartet. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 031 634 41 11 entgegen. (mb/pkb)