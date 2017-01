Für Chaoten kann es viel teurer werden

Herr Nause, was bedeutet das Urteil des Bundesgerichts zum Luzerner Polizeigesetz für Sie? Reto Nause: Das Urteil ist gerade deshalb zentral, weil es sich um einen Bundesgerichtsentscheid handelt. Es ist keine politische Meinungsäusserung oder dergleichen. Es handelt sich um eine Auslegung unserer Verfassung durch die allerhöchste richterliche Instanz unseres Landes. Das gibt Rechtssicherheit.

Könnte die Stadt Bern den Grundsatz der Kostenüberwälzung bereits bei der nächsten unbewilligten Demonstration anwenden? Dazu braucht es zuerst eine gesetzliche Grundlage, also die Revision des kantonalen Polizeigesetzes. Doch diese ist bereits aufgegleist.

Das Bundesgericht rügt beim Luzerner Polizeigesetz die Kostenüberwälzung «zu gleichen Teilen», die auch im neuen Berner Polizeigesetz stehen soll. Was halten Sie davon? Diesen Teil wird man überarbeiten müssen. Es ist nachvollziehbar, dass man Kosten nicht gleichmässig auf alle Personen verteilen kann. Das ändert jedoch nichts am Grundsatz, dass die Kostenüberwälzung auf gewalttätige Demonstranten möglich wird.

Was bringt der Bundesgerichtsentscheid für die Praxis? Dank einem entsprechenden Artikel im Polizeigesetz kann man gewalttätige Demonstranten und die Organisatoren von gewalttä­tigen, unbewilligten Demonstrationen besser und vermehrt zur Rechenschaft ziehen. Zentrales Merkmal ist dabei die Gewalt­anwendung.

Ist es möglich, dass diese Bestimmung zu einem nutzlosen Papiertiger wird? Die Organisatoren einer unbewilligten Kundgebung sind ja erfahrungs­gemäss schwierig zu ermitteln. Es kann im Einzelfall relativ schwierig sein, die Organisatoren zu identifizieren. Doch der Artikel betrifft ja nicht nur die Organisatoren, sondern auch jene, die bei der Demonstration Gewalt anwenden. Also jene Täter, die zum Beispiel Steine auf Polizisten werfen. Auch auf sie kann man die Kosten überwälzen.

Gibt es Beispiele, bei denen man ein solches Gesetz in der Stadt Bern theoretisch hätte anwenden können, wenn es in Kraft gewesen wäre? Aber ja. Bei «Tanz dich frei» kam es zum Beispiel zu massiver Gewalt und Sachbeschädigungen. Und man hat mehrere Personen angehalten. Auf diese Personen würden mit dem neuen Polizei­gesetz künftig Kosten von bis zu 30 000 Franken zukommen – zusätzlich zu einer Verurteilung.

Das Bundesgericht unterscheidet zwischen bewilligten und unbewilligten Kundgebungen. Was bedeutet das für die Stadt Bern? Das Bundesgericht sagt explizit, dass Kundgebungen bewilligungspflichtig sind. In der Stadt Bern gibt es ja politische Kreise, welche die Bewilligungspflicht im Grundsatz nicht anerkennen. Durch dieses Urteil wurde sowohl die Bewilligungspflicht wie auch die Meldepflicht von Spontankundgebungen massiv gestärkt.

Man könnte also sagen: Die Demonstrationsfreiheit gibt es ab sofort nicht mehr. Humbug. Wer eine Bewilligung einholt und sich an die Verpflichtungen eines Veranstalters einer Kundgebung hält, hat überhaupt nichts zu befürchten. Seit ich im Amt bin, kam es aus Kreisen von bewilligten Kundgebungen nur äusserst selten zu Ausschreitungen. Bei unbewilligten Gegenkundgebungen, bei denen keine Absprache zwischen Behörden und Veranstalter möglich war, kam es hingegen regelmässig zu Gewalt.

Gegner befürchten, dass die neue Bestimmung auch friedliche Demonstranten abschrecken wird. Auch das ist Humbug. Die Bestimmung zur Kostenüberwälzung greift ausschliesslich dann, wenn es bei einer Demonstration zu Gewaltanwendung kommt. Und dann kann sie nur beim Veranstalter oder direkt bei denjenigen zur Anwendung kommen, die Gewalt ausüben. Friedliche Demonstranten haben nichts zu befürchten. Die Auslegung des Bundesgerichts ist diesbezüglich sehr präzis. Sie zielt explizit auf schwarze Schafe, die Gewalt anwenden.

Aber der Gemeinderat könnte nun einfach unliebsamen Demonstrationen keine Bewilligung erteilen und auf die abschreckende Wirkung der Kostenüberwälzung hoffen. Nochmals: Humbug. Die Meinungsäusserungsfreiheit und das Kundgebungsrecht sind in der Verfassung verankert. In der Vergangenheit haben wir Kundgebungen nur in den allerwenigsten Fällen nicht bewilligt. Und da gab es jeweils triftige Gründe. Wie zum Beispiel wenn am gleichen Tag bereits eine andere Kundgebung bewilligt wurde.

Ist eine solche Kostenüberwälzung ein juristisches Novum? Diese Möglichkeit gibt es in anderen Bereichen bereits. Wenn zum Beispiel jemand an einer Schule durch eine Bombendrohung einen Polizeieinsatz verursacht, dann muss er dafür zahlen. Bei der neuen Bestimmung im Polizeigesetz kommt nun derselbe Grundsatz zur Anwendung. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)