Frontalkollision auf der Bahnhofstrasse

Am Mittwochnachmittag kam es in Büren an der Aare auf der Bahnhofstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Die beiden Lenker – einer 73-jährig, der andere 24-jährig – wurden leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage bestätigte.

Ein Fahrzeuglenker sei aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei prallte er frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Die beiden Fahrzeuge hätten Totalschaden erlitten. Die Strasse war deshalb nur einseitig befahrbar. Dank Verkehrsregelung war aber keine Umleitung nötig.

Hier kam es zur Frontalkollision

(ngg)