Feuer auf dem Dach eines Rohbaus

Die Kantonspolizei Freiburg wurde am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr über den Brand informiert. Das betroffene Haus, das sich noch im Rohbau befindet, steht an der Rue Pierre-Ardieu, in der Nähe des Espace Gruyère. Vor Ort stellte die Polizei eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes fest.

17 Feuerwehrleute der Feuerwehr Bulle hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Drei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände befanden, um Abdichtungsarbeiten zu verrichten, wurden evakuiert. Es wurde niemand verletzt.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar. Die Rue de Vevey wurde für 30 Minuten gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Dies berichtete die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstagabend. (chh/pd)