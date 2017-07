Fertig gepredigt

Eigentlich träumte Agathe Zinsstag von einer Stelle auf dem Land. Sie wollte ein paar Jahre Pfarrerin sein, anschliessend heiraten und Kinder haben.

Doch dann bekam sie gegen Ende ihres Theologiestudiums ein Angebot aus Ostermundigen. Quasi das Gegenteil einer kleinen Landpfarrei: Der Ort hatte damals einen wahren Bauboom hinter sich, die Einwohnerzahl war innert 30 Jahren von 6000 auf 17'500 Einwohner gestiegen. Trotzdem hat sie das Angebot angenommen – und ist mehr als 32 Jahre lang Ostermundiger Pfarrerin geblieben. Bis zu ihrer Pensionierung im Frühling.

Die 65-Jährige sitzt auf der Terrasse ihres Hauses im Tiefenmösli. Ihr Blick schweift über den gepflegten Garten und die grünen Felder hinüber zu den Hochhaussiedlungen im Südosten Berns. «Die Art der Ostermundiger Bevölkerung entspricht mir», sagt sie. Hier grüsse man sich oft noch auf der Strasse. Ähnlich wie auf dem Land. Trotzdem sei genügend Distanz vorhanden, sodass man sich nicht ständig überwacht fühle. Ähnlich wie in der Stadt.

Ein Vorteil sei zudem gewesen, dass in Ostermundigen viele Bundesbeamte gewohnt hätten. Diese durften zehn Prozent der Ar­beitszeit für gemeinnützige Tätigkeiten einsetzen. «So fanden sich immer genügend Leute, die sich für die Kirche engagierten.» Heute ist das Beamtentum passé, und es ist deutlich schwieriger, Freiwillige zu finden.

Den alten Zeiten nachtrauern mag Zinsstag deswegen nicht. Im Gegenteil. «Die Leute sind mündiger geworden, lassen sich nicht mit Floskeln abspeisen. Das ist gut so», sagt sie, die vor dem Theologiestudium als Lehrerin arbeitete. Sie habe stets versucht, «die Sprache der Leute zu sprechen, ohne dabei die christliche Kernbotschaft zu verwässern».

Agathe Zinsstags Traum von der Familiengründung blieb zwar unerfüllt, trotzdem gehen in ihrem Haus regelmässig Kinder ein und aus. Das hat auch mit ihrem neuen Mitbewohner zu tun: Jamesy. Der Yorkshire Terrier ist rasch zum Liebling im Quartier geworden. Manchmal seien drei Mädchen gleichzeitig da, um mit dem Hund zu spielen, erzählt sie.

Eine andere grosse Passion ist die Bildhauerei. Agathe Zinsstag fertigt Skulpturen aus Stein, Holz, Ton und Bronze. Regelmässig zeigt sie diese in Ausstellungen, das nächste Mal ab dem 22. Juli im Alterswohnheim Tilia Steingrüebli. Die Bildhauerei habe durchaus Gemeinsamkeiten mit dem Leben, sinniert die Neurentnerin. Denn auch bei der Arbeit mit dem Stein passiert ab und zu etwas Ungeplantes, bricht zum Beispiel ein Stück ab. «Dann heisst es, das Beste daraus zu machen.»

Eigentlich hätte Peter Christen das Dachdeckergeschäft seines Vaters übernehmen sollen. Er absolvierte die Lehre, und bei der Meisterprüfung war er schweizweit der Beste seines Jahrgangs.

Doch kurz nach der Prüfung teilte er dem Vater mit, dass er das Geschäft nicht übernehme. «Es war nicht meine Welt.» Stattdessen befolgte er den Ratschlag der Leute, die ihm schon in jungen Jahren immer wieder gesagt hatten: «Pesche, du wärst ein guter Pfarrer!» Er holte die Matura nach, begann das Theologiestudium und liess sich 1989 als Pfarrer nach Ostermundigen wählen. Hier ist er soeben pensioniert worden.

Peter Christen steht in der Kirche, in der er 28 Jahre tätig war. Er blickt zurück. Als er begann, seien pro Jahrgang 120 Jugendliche in die kirchliche Unterweisung (KUW) gekommen. Heute seien es noch gut 20. Und Eltern fordern immer häufiger Speziallösungen: dass ihre Kinder eine verpasste KUW-Einheit zum Beispiel mit Putz- oder Gartenarbeit kompensieren können, dass sie als Ersatz einen Gottesdienst besuchen oder dass sie ersatzlos dispensiert werden. Da jeweils Lösungen zu entwickeln, die für alle Seiten sinnvoll schienen, «das gehörte zu den anstrengenden Situationen in meinem Pfarramt».

Ob er in solchen Momenten daran dachte, wieder zum Dachdeckerberuf zurückzukehren? Peter Christen winkt ab. «Ich war gern Pfarrer.» Der Beruf passte zu seiner kommunikativen Art. Er war stets mit dem Velo unterwegs, winkte den Leuten im Vorbeifahren zu oder stieg ab, um einen Schwatz zu halten. Er besuchte die Adventsfenster im Quartier. Und durch die zwei Söhne – der eine machte Musik, der andere Sport – war er auch bei den Vereinen dabei. Das machte ihn nahbar. Beliebt. «Die Standing Ovation an meinem Abschiedsgottesdienst war überwältigend», sagt er.

Zur Kirchgemeinde Ostermundigen zählen vier Pfarrer. Haben sie ihren Pfarrkreis früher relativ autonom geleitet, sind sie heute bestens untereinander vernetzt. Auch digital. Peter Christen war seit Bestehen Mitglied der Computerkommission und ist für den «First Level Support» der Kirchenmitarbeitenden zuständig. Diese Aufgabe führt er noch bis Ende Jahr weiter; unter anderem wird er auch die Informatikschulung der zwei neuen Pfarrleute – Aline Berger und Andreas Scognamiglio – übernehmen.

Peter Christen freut sich darauf, nach der Pensionierung mehr Zeit für sich und die Familie zu haben. Gleitschirm zu fliegen, mit der Frau wandern zu gehen oder Velo zu fahren. Gern würde er auch wieder etwas handwerkern. «Zum Beispiel Velos flicken.» (Berner Zeitung)