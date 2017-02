Fehler im System: Zu wenig Lohn

Während einer Nachtschicht erhalten die Angestellten des Blinden- und Behindertenzentrums Bern einen Zuschlag von fünf Franken pro Stunde. Auf diesen haben sie auch während Ferien und Krankheit Anspruch. Wie die Gewerkschaftszeitung «Work» in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, wurden diese sogenannten Inkonvenienzzulagen jedoch seit 2009 nicht mehr bezahlt.

Über 100'000 Franken fehlen auf dem Konto von rund 360 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden. Diesen wird nun, je nach Anstellung, zwischen 50 Rappen und 4000 Franken zurückerstattet.Die Summe allein ist es aber nicht, welche der Geschichte Brisanz verleiht. Die «Work» kritisiert vielmehr die Tatsache, dass die fehlenden Lohnzahlungen erst durch das Engagement der Mitarbeitenden ans Licht kam.

Nachdem verschiedene Pflegepersonen die Personalabteilung erfolglos auf die Unstimmigkeit angesprochen hätten, versammelte sich das Nachtwachteam auf Geheiss der Gewerkschaft Unia und führte Verhandlungen mit der Zentrumsleitung. Erst beim dritten Treffen habe diese den Fehler zugegeben.

Fehler erkannt und behoben

Grund für die Unstimmigkeiten sei ein Programmierungsfehler im Computersystems gewesen, erklärt Susanne Wittwer, Vorsitzende der Geschäftsleitung. «Es tut uns sehr leid, dass dieser Fehler passiert ist», schreibt sie in einer Stellungnahme. Dass er sieben Jahre lang unbemerkt blieb, liege an der Komplexität des ­Systems: «Auch die zuständige Firma kann nicht sagen, was den Fehler hervorgerufen hat.»

Wittwer wehrt sich zudem gegen Vorwürfe, wonach sie die Angestellten während der Verhandlungen unter Druck gesetzt haben soll. Dies sei nie ihre Absicht gewesen. «Wenn ich klare Worte gesprochen habe, dann gegenüber den Vertretern der Unia.» Mittlerweile hätten sich die Wogen aber wieder geglättet, sagt Wittwer auf Anfrage: Der Systemfehler wurde behoben, und die Lohndefizite werden bis Ende Mai zurückerstattet. (sm)