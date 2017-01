Es war einmal der Ausverkauf

Beim Eingang vom Warenhaus Loeb stechen die gelben Schilder sofort ins Auge: Sonderverkauf, 50 Prozent. Zahlreiche Kunden begutachten die Waren in den Boxen kritisch. Eine Kundin nimmt eine knallige Tasche in die Hand, legt sie aber schnell wieder zurück. In der Herrenabteilung im zweiten Stock sortiert Claudia von Rohr Hemden. Vor vierzig Jahren stieg die Verkaufsleiterin in den Beruf ein. Ist der Ausverkauf noch das, was er damals war?

«Er hat sich gewiss verändert», beantwortet von Rohr und hängt ein Hemd an die Stange. «Beispielsweise haben wir die Artikel an Rundstangen und auf Tischen präsentiert.» Diese sind nun ­passé. Wühltische gibt es jedoch in einer etwas moderneren Form noch immer – vor allem in der Frauenabteilung. «Männer wühlen nicht so gern», sagt von Rohr.

Das Vorbereiten des Ausverkaufs sei früher aufwendiger gewesen. Abends habe sie die Ware auf den Tischen mit einem Tuch bedeckt. «Am nächsten Morgen stürmten die Leute auf die Schnäppchen», erzählt von Rohr. Die Preise auf den Schildern mussten von Hand durchgestrichen werden. «Mit einem roten Stift schrieben wir den im Kopf ausgerechneten Betrag darauf», erinnert sich die Verkaufsleiterin. Falls der Preis sich nochmals änderte, strich sie den vorigen Preis einfach wieder durch. «Manchmal konnte man vor lauter Zahlen den Preis nicht mehr erkennen.» Tage habe sie damit verbracht, Schilder zu beschriften. «Mit den Klebern geht das heute einiges schneller», sagt von Rohr.

Weg wie frische Weggli

Sie legt ein Paar Socken wieder an den richtigen Platz. «Solche und Wäsche kauften Kunden mit der Aktion ‹Vier für drei› ein», sagt von Rohr. So seien die Artikel weggegangen wie frische Weggli. Mit dem daraus entstandenen Sonderangebot «Zwei für eins» gehe der Verkauf etwas langsamer voran.

Am 27. Dezember war der Startschuss des Sonderverkaufs im Loeb, und er zieht sich bis in den Februar hinein. «Als ich jung war, fand der amtlich be­willigte Ausverkauf nur während dreier Wochen statt, in denen sich die Leute regelrecht auf die Ware stürzten», erinnert sich die 59-Jährige. Die Kunden hätten bergeweise Textilien eingekauft. «Sie wussten, dass es ein halbes Jahr dauern würde, bis sie die Ware wieder zu solchen Preisen kaufen können würden.» Da sich die Gesetze gelockert haben (siehe Kasten), müssten die Geschäfte aufpassen, dass sie nicht zum billigen Jakob würden. «Das Geschäft sollte sich nicht von Sonderverkäufen anderer be­einflussen lassen», sagt sie. «Und seinen Traditionen treu bleiben.»

Artikel, die im Geschäft vor vierzig Jahren liegen blieben, wurden eingelagert und in der nächsten Saison wieder verkauft. «Manchmal hingen im Ausverkauf fünfjährige Kleidungsstücke an den Ständern», so die Verkaufsleiterin. «Das würde heute niemand mehr kaufen.» Die Mode wechselt schneller, und der ­Loeb bekommt monatlich Lieferungen. Eingelagert wird so wenig wie möglich, denn dies verursacht hohe Kosten. Nicht verkaufte Ware spendet das Warenhaus an gemeinnützige Organisationen. «Wir sind froh um jeden Artikel, der weg ist», sagt von Rohr. Ihre Kollegin von der Damen­abteilung geht an ihr vorbei, nickt zustimmend und sagt: «Was weg ist, ist weg.» (Berner Zeitung)