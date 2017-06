Erneuter Hungerstreik: Kneubühl im Spital

Seit Ende Mai verweigert Peter Hans Kneubühl jegliche Nahrung. Damit will er erreichen, dass er ins Regionalgefängnis Thun verlegt wird. Durch den Hungerstreik sei er so geschwächt, dass er nun laut dem «Bieler Tagblatt» von einer Station der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) in das Berner Inselspital verlegt worden.

«Aus medizinischen Gründen» dürfe der 74-Jährige keinen Besuch empfangen, schreibt das Bieler Tagblatt. Ob Kneubühl im Inselspital zwangsernährt wird, ist nicht bekannt.

Der als «Amok-Rentner» bekannt gewordene Bieler war bereits im Januar in einen Hungerstreik getreten, nachdem er vom Regionalgefängnis Thun in die Anstalt Thorberg verlegt wurde. Er forderte schon damals, zurück nach Thun verlegt zu werden.

Der Hungerstreik hatte jedoch zur Folge, dass er ins Inselspital gebracht wurde und bisher in einer geschlossenen Abteilung der UPD untergebracht ist. Als er im Februar mit dem bekannten Zürcher Juristen Valentin Landmann einen neuen Anwalt hatte, nahm er wieder Nahrung zu sich. Kneubühl hat sich mittlerweile bereits wieder von Landmann getrennt.