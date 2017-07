Erhält Wileroltigen einen Transitplatz?

An dieser Mitteilung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion dürfte die Bevölkerung von Wileroltigen keine Freude haben. Denn auf dem Rastplatz Wileroltigen an der A1 zwischen Kerzers und Bern könnte ein Transitplatz für ausländische Fahrende enstehen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) ist bereit, dem Kanton das Areal dem Kanton Bern abzutreten. Dieser wird in den nächsten Monaten den Standort vertieft abklären und ein Vorprojekt mit Kostenschätzungen ausarbeiten.

Das Areal bei Wileroltigen ist als Ersatz für den ursprünglich vorgesehenen Platz in Meinisberg gedacht. Das Projekt im Seeland, nahe der A5, ist im Grossen Rat durchgefallen. Das Parlament hat den nötigen Kredit von 9.3 Millionen Franken als zu hoch empfunden und abgelehnt.

Seit zwei Wochen Probleme

Das Grundstück hinter dem Rastplatz Wileroltigen, das dem Astra gehört, ist seit mehreren Wochen mit rund 200 Fahrzeugen und über 500 Personen besetzt. In der Bevölkerung ist der Unmut inzwischen gross, weil sich nicht alle Fahrende an die Regeln halten und ihre Geschäft auf den nahen Feldern verrichten. Zudem soll es innerhalb der Fahrenden zum Streit zwischen einzelnen Gruppen gekommen sein. Besonders seit zwei Wochen hat sich die Situation verschärft.

Gefühl von Hilflosigkeit

Die kleine Gemeinde fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen, die Stimmung ist gereizt. Der Gemeinderat schreibt von einer "schwierigen Situation". In Wileroltigen gab es deshalb eine Krisensitzung zwischen Vertretern der Polizei, dem Regierungsstatthalteramts, dem Vertreter der Fahrenden und dem Gemeinderat.

Auf einem Flugblatt an die Bevölkerung Wileroltigen heisst es, dass dem Gemeinderat von Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) Unterstützung zugesichert worden sei. Die Mitteilung muss sich für die Wileroltiger wohl wie eine Ohrfeige anfühlen. (Berner Zeitung)