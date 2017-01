Einzigartiges Instrumentenzentrum öffnet seine Tore

Mit einem Tag der offenen Tür nimmt am Samstag in Bern die «Klingende Sammlung. Zentrum für historische Musikinstrumente» ihren Betrieb auf. Sie basiert auf der Instrumentensammlung des Berners Karl Burri, die als eine der weltweit grössten dieser Art gilt.

Burri war ein Blasinstrumentenbauer mit Geschäft in Bern und begann 1964, systematisch Instrumente zu sammeln. 1970 richtete er in Zimmerwald ein Museum ein, das sich immer mehr füllte. Weit über 1000 Instrumente aus den letzten 300 Jahren umfasste sie zuletzt.

Stiftung führt das Erbe weiter

Nach Burris Tod im Jahr 2003 führten zuerst dessen Kinder die Sammlung weiter, bis sie 2015 eine eigens zum Erhalt der Sammlung gegründete Stiftung übernahm. Sie will sie auch erweitern und erforschen. Zudem strebt sie im Grundsatz an, dass die Instrumente im Rahmen der konservatorischen Verantwortung gespielt werden können.

Sie wolle nicht ein Museum schaffen, sondern eben eine «Klingende Sammlung», teilte sie diesen Monat mit. Deshalb werden die Besucher des Zentrums am Samstag anlässlich der ersten Ausstellung namens «C'est le vent qui fait la musique» auch 20 Instrumente selber spielen können. Das gab die Stiftung am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt. Zur Verfügung stehen so spezielle Instrumente wie etwa die Wikingerlure und das Taragot.

Wie klingen die Instrumente?

In auf iPads zugänglich gemachten Videos können Besucher ausserdem die im Zentrum ausgestellten Instrumentengruppen hören. Präsentiert werden sechs musikalische Ensembles von der «Türkisch-Musik» über die Blasmusik von 1800 und die Instrumente zu Berlioz' «Symphonie fantastique» bis hin zur Radfahrermusik.

Nach dem Tag der offenen Tür vom Samstag wird die Ausstellung für ein Eintrittsgeld von Mittwoch bis Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Ausserdem bietet die Stiftung Führungen und Workshops im Untergeschoss des Gebäudes an der Kramgasse 66 in Bern an.

Eingerichtet worden ist das Zentrum unter anderem mit Geldern aus dem kantonalen Kulturförderungsfonds und dem kantonalen Lotteriefonds. (sda)