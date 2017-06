Ein Museum aus dickem Stahlbeton

Es war ein Schock für die Schweiz, als die deutsche Wehrmacht 1940 die französische Armee überrannte und plötzlich an der Schweizer Westgrenze stand. In fieberhafter Eile errichtete die Armee an den engsten Stellen des Flachlandes Sperren.

Aus dieser Zeit stammt die Murtenstellung zwischen See und Murtenholz-Hügel. Die Militäranlagen im Löwenberg bildeten zusammen mit den auffälligen Panzersperren ein zentrales Element dieser Linie. Den Hauptbunker des Systems, er liegt auf der Nordseite des Löwenbergs, brauchte der Verein Historische Militäranlagen Freiburg-Bern seit geraumer Zeit als Lager und für Führungen. Nun hat der Verein einen juristischen Weg gefunden, um das Objekt erwerben zu können: Es wurde zum Museum erklärt.

Auch eine zweite, neuere Anlage hat der Verein gekauft: einen Centurion-Bunker, der Richtung Autobahn ausgerichtet ist. Er wurde erst 1994 der Truppe übergeben. Doch auch diese Anlage sei ein wichtiges militärhistorisches Objekt und ein Relikt aus dem Kalten Krieg, sagt Vereinspräsident Jürg Keller. Kern der zweistöckigen Anlage ist der Turm eines britischen Centurion-Panzers.

Der Verein hatte sich bereits seit längerem um die Anlage bemüht. Das Geld war nicht das Problem. Der Kauf kostete weniger als 10'000 Franken. Doch das Gesetz stand im Weg. Denn der Bunker steht in einem Wald, und die Veräusserung der Bunker war rechtlich kaum möglich. Das Projekt steckte in der Sackgasse.

Da kam Keller sein Archiv zugute: Auf einem Bild ist zu sehen, dass auf dem Löwenberg früher nur ein lichtes Gehölz stand und nicht der dichte Wald von heute. Es reichte, dass ein Geometer das Stück ausschied. So konnte der Verein die Anlage kaufen.

«Wir wollen zeigen, dass auch militärische Bauten Kulturgut sind und Zeitzeugen für eine bestimmte Periode sein können», sagt Keller. Das Ziel sei, dass diese Anlagen nicht in Vergessenheit gerieten. (Freiburger Nachrichten)