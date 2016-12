Ein Luftschiff wird zum Baumhaus

«Zu Weihnachten haben wir ­immer Werkzeug erhalten, mit einer Bohrmaschine waren wir glücklich», erzählt Denis Bigler aus Courgevaux in seinem Atelier. Der Künstler ist im Dorf mit zwei Brüdern aufgewachsen. «Wir hatten immer Freude daran, etwas Neues zu bauen.» Seit zwei Wochen baut Denis Bigler einen acht Meter langen Zeppelin für das Murtner Lichtfestival vom Januar. «Etwas mit den eigenen Händen zu konstruieren, das fliegen kann, ist mein Kindheitstraum.» Doch Bigler will mit seinem Werk zeigen, dass Träume nicht immer in Erfüllung gehen: «Mein Zeppelin fliegt zwar für kurze Zeit, aber dann bleibt er in einem Baum stecken.» Nun erhält das Luftschiff eine neue Aufgabe: «Es dient als Hütte, als Kokon für Leben.» So gehe das halt, es komme nicht immer so, wie ursprünglich gedacht, sagt er.

Der Zeppelin wird am Lichtfestival in der Nähe des Schlosses in der Krone eines Baumes zu sehen sein. «An dem Baum wird eine Schaukel hängen.» Bigler baut die Geschichte rund um seinen Zeppelin aus: «Der Mann, der das Luftschiff als Kind gebaut hat, sitzt auf der Schaukel und pendelt hin und her.» An der Wand des Zeppelins wird ein Lichtspektakel zu sehen sein. «Ich will zeigen, dass Lebewesen in dem Baumhaus wohnen.»

«Das bin nicht ich»

Mit der Arbeit hat der Mann aus Courgevaux erst vor zwei Wochen begonnen: «Ich habe mich im letzten Moment dazu entschieden. Der Museumsdirektor Ivan Mariano hatte mich gefragt, ob ich dabei sein wolle.» Nun ­habe er intensiv gearbeitet, «manchmal 17 Stunden am Tag». Doch für Denis Bigler ist der Weg das Ziel: «Meine Kunstwerke sollen nicht einfach, sondern aufwendig sein, sie sind ein Teil von mir.» Seine Kraft, die in den Werken steckt, soll auf die Betrachter übergehen. «In einer halben Stunde eine Flasche Wein zu malen und das Bild dann teuer zu verkaufen, wäre nichts für mich – das bin nicht ich», sinniert er.

Die Freude am Bauen stamme wohl aus seinem Elternhaus, «der Mensch ist so, man nimmt immer etwas mit». Den ganzen Tag mit einer Gasmaske auf dem Kopf und Heissleim in der Hand an einem Zeppelin zu arbeiten, habe aber wohl schon leicht masochistische Züge, räumt er ein. Er liebe die Abwechslung, sagt der Künstler, der sich in der Malerei wie auch in der Videokunst zu Hause fühlt. Auch für Installationen ist Bigler bekannt. Seine Kunst müsse nicht schön sein, ist Bigler überzeugt, «meine Werke sollen den Menschen Energie geben. Dafür stecke ich meine ganze Kraft in die Projekte».

Kein Plan

Den Zeppelin habe er ohne Plan aus dem Kopf begonnen. «Die Idee war schlicht, ein Luftschiff zu bauen.» Dessen Länge sei nun durch die Bambusstangen gegeben. «Die Arbeit am Projekt ist ein Prozess.»

Denis Bigler lebt nur zum Teil von seiner Kunst, «ich erledige auch andere Arbeiten wie Bäume Schneiden». Zudem ist er Laufsportler, «ich habe immer nur Sport und Kunst gemacht, für Ausgang blieb keine Zeit», sagt er. Auch jetzt hat er noch viel zu tun: Unter dem Zeppelin will Bigler ein Fahrrad mit einem Propeller anbringen. «Freunde helfen mir», sagt er und schmunzelt; «sie haben meine Augenringe gesehen». (Berner Zeitung)