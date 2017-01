Ein Café soll den Park Brünnengut beleben

An einem lauen Sommertag im Park spazieren gehen und anschliessend im dortigen Café ein kühles Getränk geniessen – ein Genuss, den nur die wenigsten der rund 130 Parkanlagen der Stadt Bern bieten. Ein Parkcafé gibt es nämlich nur in jenen Grünanlagen, die stark frequentiert sind, wie etwa dem Rosen­garten oder der Kleinen Schanze. Bald soll man aber auch im Westen der Stadt von einem solchen Gastroangebot profitieren: Zusammen mit Stadtgrün plant die Stiftung B in der Parkanlage Brünnengut ein Parkcafé zu errichten.

Weil das Projekt bisher noch in den Kinderschuhen steckt, sind entsprechend viele Fragen noch offen. Eine Nachfrage sei aber vorhanden, sagt Christoph Schärer, Leiter von Stadtgrün Bern: «Die Erfahrungen aus dem Betrieb der Parkanlage zeigen, dass die Nutzenden ein Gastroangebot begrüssen würden.» Aktuell arbeite man daran, das Projekt auszuarbeiten und abzuklären, in welcher Form es finanziert und umgesetzt werden könne.

Am kommenden Montag wird die Idee deshalb in einem ersten Schritt im Forum der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem vorgestellt. Dort können dann auch Anregungen eingebracht werden, wie das Angebot genau aussehen sollte. Bisher geht man von einem mobilen Bauwagen aus, der im östlichen Teil des Parks stehen soll.

Keine neue Idee

Geprüft wird aktuell, ob die im Westen beheimatete Band-Genossenschaft den Betrieb des Cafés übernehmen könnte. Die Organisation setzt sich seit siebzig Jahren für die Integration von Menschen mit einer gesundheitlichen oder sozialen Beeinträchtigung in die Arbeitswelt ein. Entsprechend würde auch das Café von Menschen mit einer Beeinträchtigung betrieben werden. Direktor Meinrad Ender erklärt: «Das Café soll unseren interessierten Mitarbeitenden eine weitere Entwicklungsmöglichkeit bieten. Sie könnten dort in einem anderen Umfeld arbeiten und neue Erfahrungen sammeln.» Ender ist positiv gestimmt, dass dieses Konzept bei der Bevölkerung gut ankommen wird.

Ganz neu ist die Idee von einem Café im Brünnengut nicht: Bereits letzten Somer wurde dort ein mobiles Bistro in einem Bauwagen geführt. Dieses habe aber «nicht recht funktioniert», erzählt Christoph Schärer. Grund seien die unregelmässigen Öffnungszeiten gewesen: «Wenn man ein Parkcafé eröffnet, dann muss dieses auch regelmässig geöffnet haben, also etwa auch an Schlechtwettertagen.»

Dass man heuer schon im Brünnengut «käfele» kann, bezweifelt Schärer jedoch. Zuerst müsse das Projekt ausgearbeitet werden, und zudem brauche es noch eine Baubewilligung: «Bestenfalls kann das Café im Hochsommer eröffnen.» (Berner Zeitung)