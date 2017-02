Dreimal Ja zu den Könizer Abstimmungsvorlagen

Die Gemeinde Köniz kann künftig Investoren unter gewissen Bedingungen zum Bau preisgünstiger Wohnungen verpflichten. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einen Gegenvorschlag zur Initiative «Bezahlbar wohnen in Köniz» angenommen. Insgesamt gingen 7315 Ja- und 5637 Nein-Stimmen ein, wie die Gemeinde mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,06 Prozent.

Die Vorlage verpflichtet die Gemeinde, sich für die Erstellung und den Erhalt preisgünstiger Mietwohnungen einzusetzen. So muss beim Erlass von Nutzungsplänen, die zu einer bedeutend höheren Ausnutzung führen, unter bestimmten Voraussetzungen ein Anteil preisgünstiger Wohnraum realisiert werden. Weiter sind geeignete Grundstücke im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abzugeben oder diese sind bei der Landbeschaffung zu unterstützen.

Als gemeinnützig gilt eine Wohnung, wenn mit der sogenannten Kostenmiete kein Gewinn erzielt wird. Oft finden sich solche Wohnungen in Wohnbaugenossenschaften. Der Gegenvorschlag der Gemeinde orientiert sich an einer Initiative aus linken Kreisen. Diese haben ihr Volksbegehren zu Gunsten des leicht moderateren Gegenvorschlags zurückgezogen.

Vorab bürgerliche Kreise kritisierten den Zwang zum preisgünstigen Wohnungsbau. Investoren würden es sich künftig zweimal überlegen, ob sie in Köniz bauen wollen. Der Gegenvorschlag werde die erhoffte sozialpolitische Wirkung nicht erzielen. Wenn weniger investiert werde, verknappe sich das Wohnungsangebot, argumentierten die Gegner.

Die Befürworter hingegen erhoffen sich eine dämpfende Wirkung auf die Mieten. Der Gegenvorschlag sei ein guter Kompromiss zwischen Eingriff in das Eigentum von Landbesitzern und dem verfassungsmässig garantierten Recht auf bezahlbaren Wohnraum.

Doch trotz dem Ja an der Urne, dürfte das Begehren in Köniz nicht so rasch umgesetzt werden. Wie im Nachbarort Bern drohen auch in Köniz lange Rechtsstreitigkeiten. In Bern sagten über 70 Prozent der Stimmberechtigten im Mai 2014 Ja zu einem ähnlichen Begehren. Der Hauseigentümerverband reichte Beschwerde ein, die seither beim Kanton liegt..

Ja zur Erweiterung der Schulanlage Hessgut

Ebenfalls mit 11‘844 Ja zu 1‘342 Nein Stimmen gutgeheissen wurde der Kredit von 8,58 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Liebefeld Hessgut.

Baustart für den neuen Klassentrakt ist bereits im Frühjahr 2017, der Bezug soll im August 2018 erfolgen. Nach Bezug der neuen Räume können die notwendigen Anpassungen und Renovationen in der bestehenden Schulanlage realisiert werden.

Ja zur Sanierung Schulanlage Spiegel

Auch die Schulanlage Spiegel wird erweitert und saniert: mit 10‘883 Ja zu 2‘236 Nein Stimmen wurde der Kredit von 19,8 Millionen Franken angenommen. Die erste Etappe mit dem Ersatzneubau an der Spiegelstrasse ist für die Jahre 2018 und 2019 mit Baustart im Sommer 2018 geplant.

Die Sanierung der Aula kann bereits im laufenden Jahr ohne grosse Beeinträchtigungen realisiert werden. Anschliessend an den Neubau des Klassentraktes werden die beiden verbleibenden Schultrakte im Jahrestakt saniert. Die Arbeiten sollten inklusive der Turnhallen-Renovation bis zum Sommer 2021 abgeschlossen werden. (skk)