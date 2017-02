Drei Millionen veruntreut – Finanzjongleur verurteilt

Eine teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten wegen Veruntreuung: So lautete am Montag das Urteil des kantonalen Wirtschaftsstrafgerichts in Bern gegen einen Finanzjongleur. Nach Überzeugung der Richter hat der 64-jährigen Schweizer mehr als drei Millionen Franken veruntreut. Das Geld stammte von mehreren Dutzend Leuten, die sich von seinen Wirtschafts- und Finanztheorien fesseln liessen. Der Mann kämpft seit Jahrzehnten für einen radikalen Umbau der Finanzwelt ohne das heutige Kredit- und Zinssystem.

Er gründete verschiedene Genossenschaften und scharte mehrere gut vernetzte Mitstreiter um sich. Diese konnten Gutgläubige dazu bewegen, den Genossenschaften Geld zur Verfügung zu stellen. Offenbar gingen sie von einer sicheren Anlage aus. Doch nach Erkenntnissen des Gerichts wurde ihr Geld nicht für den vertraglich vereinbarten Zweck des Eigenkapitalnachweises verwendet. Vielmehr sollen die Gelder in allerlei Beteiligungen und andere Geschäfte geflossen sein. Laut Anklage sind gut 2,7 Millionen Franken definitiv verloren.

In dem Prozess ging es hauptsächlich um Einlagen aus dem Jahr 2005 in eine Genossenschaft, die kurz darauf zwangsliquidiert wurde. Laut Bundesgericht hatte sie sich unerlaubt als Bank bezeichnet und gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen.

In dem mehrtägigen Prozess in Bern hatte die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft hielt eine Freiheitsstrafe von 40 Monaten für angemessen. Verurteilt wurden am Montag auch vier Mitstreiter des Hauptangeklagten. Sie erhielten bedingte Freiheitsstrafen zwischen 13 und 22 Monaten. Alle Verteidiger hatten Freisprüche verlangt. (mib/sda)