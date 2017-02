Diese Vorlage ist unnötig

Darf eine Gemeinde Investoren zum Bau preisgünstiger Wohnungen verpflichten, und wenn ja, wie? Was genau heisst überhaupt preisgünstiger Wohnungsbau? Und vor allem: Wie wird sich das Immobilienangebot entwickeln, wenn die öffentliche Hand so ins freie Spiel der Marktkräfte eingreift?

Fragen über Fragen stellen sich im Vorfeld des Wochenendes vom 12. Februar, an dem Köniz über den Gegenvorschlag zur Wohninitiative der SP abstimmen wird. Noch immer ist offen, ob die benachbarte Stadt Bern eine ähnliche Regelung überhaupt in Kraft setzen kann, weil die Hauseigentümer Widerstand bis vor Bundesgericht leisten wollen.

Noch immer fehlt eine verbindliche Norm, die den Investoren aufzeigt, welche Rendite sie von einer preisgünstigen Wohnung erwarten dürfen. Und noch immer ist unklar, welche Folgen die Vorlage für Köniz hätte. Während die Befürworter einen dämpfenden Effekt auf alle Mieten erwarten, reden die Gegner vom genauen Gegenteil, weil weniger investiert und damit das Angebot knapper werde. Eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene Studie zum Thema wiederum stellt fest: Die Folgen lassen sich nicht abschätzen.

Mit seinem Gegenvorschlag versuchte der Gemeinderat zwar, dem Begehren aus der linken Ecke wenigstens eine juristisch stabilere Unterlage zu geben. Er erklärte den preisgünstigen Wohnungsbau nur bei Grossprojekten für verbindlich, zeigte sich auch flexibler in der Frage, welcher Anteil einer Siedlung dafür überhaupt ­reserviert sein soll. Die Absicht war klar: Wenn dem Begehren in dieser Art die Spitze gebrochen wird, kann es vor Gericht umso eher bestehen.

Dank dieses Kniffs haben die Behörden tatsächlich mehr Spielraum, wenn sie mit einem Investor den Bau eines grossen Wohnprojekts aushandeln. Gleichzeitig muss man sich aber fragen, wieso es nicht auch ohne Vorschrift geht. Die Erfahrung mit jener Stiftung, die am Thomasweg mit Pensionskassengeldern eine neue, verdichtete Siedlung bauen will, zeigt es exemplarisch: Allein im Gespräch konnten die Behörden erreichen, dass ein Teil der künftigen Wohnungen preisgünstig angeboten wird.

Sicher, mit einem Reglement im Rücken könnten die Behörden etwas bestimmter auftreten. Gleichzeitig ist die Gefahr aber gross, dass Investoren Köniz den Rücken kehren, wenn sie ihre Verhandlungsspielräume und Renditeaussichten schwinden sehen. Ob es in dieser Situation wirklich Sinn macht, mit einem Ja zum Gegenvorschlag in ein Experiment mit so vielen ­offenen Fragen und so unsicheren Folgen zu steigen? Ich meine, nein. Zumal dazu keine Notwendigkeit besteht: Die Mieten in Köniz sind nach wie vor spürbar tiefer als in Bern. (Berner Zeitung)