Die Stadt Bern vermisst 100 bis 200 Kunstwerke

Almosen für verarmte Künstler

Die Stadt Bern sammelt seit 1932. Noch länger tut dies der Kanton, er kauft bereits seit den 1920er-Jahren Kunstwerke. Zunächst war es eine Aktion des kantonalen Arbeitsamts zugunsten notleidender Künstler, ab 1942 wurden regelmässig Ankäufe auf Empfehlung der neu geschaffenen Kunstkommission getätigt.



Heute gibt der Kanton jährlich 160 000 Franken für Werkankäufe aus. Die Kommission wählt Kunst aus, die in der Jahresausstellung «Cantonale Bern Jura» ausgestellt wird. Derzeit besitzt der Kanton 5621 Werke. Laut Kulturchef Hans Ulrich Glarner werden die Bestände gegenwärtig überprüft. «Da die Befragung erst bevorsteht, können wir über allfällig vermisste Werke derzeit keine Auskunft geben», sagt er.



Sachgerecht in Thun



Auch in der Stadt Thun weiss man (noch) nichts über vermisste Werke, auch hier wird die Sammlung gerade aufgearbeitet.

Allerdings ist in Thun keine lange Liste zu erwarten wie in Bern. Denn das Kunstmuseum Thun als städtischer Betrieb kümmert sich seit seiner Gründung 1948 um die Thuner Sammlung. Seit dann wird auch Kunst gekauft. Pro Jahr stehen in Thun 60 000 Franken zur Verfügung.