Die Ladenglocke verstummt

Kein Schild, kein Wegweiser weisen auf den Dorfladen in Biberen hin, obschon er schon fast ein Jahrhundert existiert. Die Ladenbesitzerin Rosmarie Herren ist im Haus an der Oberdorfstrasse 4 aufgewachsen. Das Läuten der Ladenglocke begleitete sie ihr Leben lang. Ende Jahr, wenn die 64-Jährige die Ladentüre für immer schliesst, wird auch der Glockenklang verstummen.

«Dann werden wir nur noch zu zweit im Haus sein», stellt Rosmarie Herren fest. Jetzt, wo nicht nur ihr Mann Kurt, sondern auch sie die AHV-Rente bekommt, wollen die beiden den Laden schliessen. «Die Jungen kaufen anderswo ein, und die Alten sterben weg», sagt die Ladenbesitzerin.

Von der Mutter übernommen

Rosmarie Herren ist mit ihren Eltern Hanni und Fritz Zingg 1965 nach Biberen (Gemeinde Ferenbalm) gezogen. Ihren Bauernbetrieb in Murten hatten sie aufgegeben. Die Mutter übernahm den Dorfladen, der Vater arbeitete als Geometergehilfe. Nach einem Welschlandjahr absolvierte Rosmarie Herren eine Lehre als Damenschneiderin.

«Wir verkauften Faden, Nadeln, Reissverschlüsse und Knöpfe – fast alles, was es zum Nähen braucht.»Rosmarie Herren

Fünf solche gab es damals in Biberen, entsprechend gross war das Sortiment im Laden. «Wir verkauften Faden, Nadeln, Reissverschlüsse und Knöpfe – fast alles, was es zum Nähen braucht», sagt die langjährige Ladenbesitzerin. Nebst dem Nähen und dem Kontakt mit den Kunden des Ladens gab es wenig Ablenkung im Dorf, ausser einmal im Monat Tanz im Biberenbad.

«Dort lernten wir uns kennen», sagt Kurt Herren. Die beiden heirateten und lebten mit Rosmarie Herrens Eltern im ­gleichen Haushalt. Eine Tochter wurde geboren. Er arbeitete als Chauffeur und lieferte Waren aus. Sie nähte und führte zusammen mit der Mutter den Laden.

Eine lange Ladengeschichte

Vor einigen Jahren starben die Eltern, die Kunden wurden zusehends weniger. Im Haus und im Dorf wurde es immer ruhiger. Herrens beschlossen, keine Ware mehr einzukaufen, und lancierten einen Ausverkauf. Nähen, flicken und Kleider ändern wird Rosmarie Herren weiterhin. «Die Jungen können das nicht mehr.»

Als die heutige Oberdorfstrasse noch die Hauptstrasse war, ­florierte der Laden. «Unsere Vorgänger verkauften alles, was man zum Leben auf dem Land so brauchte. Nebst Lebensmitteln auch Geschirr, Stoff, Holzschuhe und Unterwäsche», sagt Rosmarie Herren, die zusammen mit ihrem Mann auch noch goldene Zeiten erlebt hat.

«Vor allem die Bauern haben bei uns eingekauft oder sich die Ware liefern lassen.»Rosmarie Herren

«Vor allem die Bauern haben bei uns eingekauft oder sich die Ware liefern lassen.» Gegenüber war das Restaurant Sternen, das auch noch Laufkundschaft brachte. Seitdem es abgebrannt ist und die Hauptstrasse verlegt wurde, bleibt auch die Kundschaft zunehmend aus. «Die Einkaufsgewohnheiten haben sich verändert. Zu uns kommen nur noch ein paar alte Leute aus der Nachbarschaft», bedauert Rosmarie Herren.

Selbst abgepacktes Mehl

Die Ware in den alten Holzregalen lichtet sich. Die Schubladen mit der Glasfront, in denen früher Hörnli, Haferflocken und Reis waren, sind leer. Rosmarie Herren hat das letzte Mehl von der Mühle nebenan in Kilosäcke abgepackt und angeschrieben. Da sind noch Putzmittel, Dosen mit Erbsli und Rüebli, ein paar Säcke mit Zucker, Zwicky-Linsen und Gelberbsen.

«Die Waage funktioniert noch tipptopp und wird regelmässig geeicht.»Kurt Herren

Die Waage Marke Busch auf dem Ladentisch ist fast ein Museumsstück. «Sie funktioniert aber noch tipptopp und wird regelmässig geeicht», sagt Kurt Herren. Auch die grosse alte Kaffeemühle läuft zuverlässig. Herrens wollen diese Apparate behalten. «Und von den Möbeln kann ich mich auch noch nicht trennen», sagt sie mit leiser Wehmut in der Stimme.

Im leeren Ladenlokal will sie sich ein Näh­atelier einrichten, denn nähen will sie weiterhin. Auch wenn die Ladenglocke nicht mehr läutet, werde es ihnen sicher nicht langweilig, sind die beiden überzeugt. (Berner Zeitung)