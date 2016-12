Der sonore Verführer

So jung und schon eine so tiefe Stimme. Das denkt man unwillkürlich, wenn man Todd Boyce die Hand schüttelt und ein erster Wortwechsel stattfindet. Aber der jungenhafte Habitus und die feinen Gesichtszüge täuschen. Der geschätzte Mittzwanziger hat bereits 33 Lenze auf den Schultern.

Darauf angesprochen, ertönt erst ein klangvolles Lachen, dann folgt der Versuch einer Erklärung: «Seit ich keinen Bart mehr trage, werde ich tatsächlich jünger geschätzt.» Das Gesichtshaar musste wegen seiner Rolle als Conte in Mozarts «Le nozze di Figaro» weichen. Das Stadttheater eröffnete mit der Oper das frisch renovierte Haus.

Perfekter Mörder

Erstaunlich ist auch das nahezu akzentfreie Deutsch des gebürtigen US-Amerikaners aus Wisconsin. Von ungefähr kommen die Kenntnisse nicht. Todd Boyce machte seine ersten Erfahrungen als Opernsänger in München an der Bayerischen Staatsoper. Während zwei Spielzeiten, von 2008 bis 2010, wirkte er im Opernstudio und stand mit Stars wie Jonas Kaufmann und Anja Harteros im Rampenlicht. «Das waren kleine Rollen», sagt er bescheiden.

«Seit ich keinen Bart mehr trage, werde ich jünger geschätzt.»Todd Boyce

Die grösseren Partien kamen im Luzerner Theater, wo der Sänger von 2011 bis 2016 zum Ensemble gehörte. Todd Boyce war Marcello in Puccinis «La Bo­hème» oder Malatesta in Donizettis «Don Pasquale». Eine Figur trug sein Talent nachhaltig über die Kantonsgrenzen, so auch nach Bern.

Der Bariton überzeugte als Mörderbarbier Sweeney Todd im gleichnamigen Musical von Stephen Sondheim, das 2007 in einer Filmadaption von Tim Burton mit Johnny Depp für Furore sorgte. Kein Wunder, liess man den schauspielerisch wie gesanglich begabten Künstler in Luzern nicht gerne ziehen.

Debüt als Papageno

Todd Boyce feierte seinen Einstand bei Konzert Theater Bern (KTB) als Conte in Mozarts «Figaro» und überzeugte in der Rolle des Verführers Publikum wie Kritiker. Zuvor war der Meister aus Salzburg sechs Jahre nicht in seiner Vita programmiert. In Bern ist die Auseinandersetzung mit Wolfgang Amadeus intensiv. Ab nächstem Freitag erweitert Boyce sein Repertoire mit einer beliebten Baritonpartie von Mozart. Er schlüpft in die Rolle des Papageno im Dauerbrenner «Die Zauberflöte».

Das Funkeln in seinen Augen verrät, dass er sich auf die Paraderolle, die gleichzeitig sein Debüt ist, freut: «Papageno ist ein Plauderkopf, der trotz aller Ängstlichkeit Mut beweist.» Seine Bewunderung für Mozart ist gross: «Die Eingängigkeit seiner Weisen mag für viele einfach klingen, sie sind jedoch komplex komponiert und setzen ein perfektes Timing voraus. Mozart zu singen, ist kein Spaziergang.»

Der Bariton-Bruder

Zu den Wunschpartien gehört mit Don Giovanni eine weitere prominente Mozart-Figur. Eine Opernrolle, die ihm vielleicht schon bald in Bern blüht. Wolferls berüchtigten Womanizer zu singen, wäre eine Gelegenheit, mit Bruder Bryan auf der Bühne zu stehen. Der ist ebenfalls ein Bariton und gäbe als Dons Diener Leporello ein willkommenes Gegenüber ab.

«Mozart zu singen, ist kein Spaziergang.»Todd Boyce

«Bis jetzt hat es nicht geklappt», sagt Todd über die Pläne mit seinem Bruder, der in Würzburg singt, «aber wir sind in regem Kontakt, besuchen die jeweiligen Inszenierungen und geben uns auch Tipps». Von «Competition» keine Spur.

Todd Boyce hat sein neues Zuhause in Bern gefunden, mit seiner Frau Lucie, die bei KTB als Tanzdramaturgin arbeitet. Im Sängerensemble von Stadttheater Bern fühlt er sich wohl.

«Ich bin in einem grösseren Betrieb und kann mich spezialisieren», sagt Boyce mit einem breiten Lachen. Zwischen den Auftritten als Mozart-Held geht es für den Amerikaner zumindest musikalisch nach Paris. Ab dem 29. Januar 2017 gibt der Opernsänger mit dem Valentin aus Charles Gounods «Faust» den stimmgewaltigen Beschützer. Betörend, so viel ist klar.

Aufführungen: «Le nozze di Figaro», bis 26. April 2017. «Die Zauberflöte», ab 23. Dezember. «Faust», ab 9. Januar 2017. (Berner Zeitung)