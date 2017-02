Der Einsatz hinter den Kulissen

Sie retten Menschen aus brennenden Häusern, Katzen aus hohen Bäumen und Kühe aus der Jauchegrube. Doch was machen Berufsfeuerwehrleute eigentlich, wenn sie gerade nicht im Einsatz stehen? Dann arbeiten sie in der Feuerwehrkaserne.

Zum Beispiel in der hauseigenen Autowerkstatt, der Schreinerei oder der Schlosserei. «Das Klischee, dass die Feuerwehrleute einfach jassen, hat nichts mit der Realität zu tun», sagt Georges Freiburghaus, Leiter Aus- und Weiterbildung der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern.

Die Selbstversorger

Rekrut Urs Keller ist seit letztem September bei der Berufsfeuerwehr, seit Januar absolviert er sein erstes Praktikum im regulären Ausrückdienst. Vor dem Berufsfeuerwehrlehrgang hat er als Metallbauer gearbeitet. Im Stützpunkt an der Murtenstrasse ist er der Schlosserei zugeteilt. «Es macht mir Spass, wieder mit Metall arbeiten zu können», sagt Keller.

Zuletzt hat er ein Garde­robengestell und Aluminium­behälter für hydraulische Kettensägen für den Zivilschutz gefertigt. Die Berufsfeuerwehr versorgt sich handwerklich gröss­tenteils selbst. Reparaturen, Einbauten für die Fahrzeuge oder der Service am Einsatzmaterial gehören zum Alltag der Berufsfeuerwehrangehörigen.

Wenn kein Einsatz ansteht, bereiten sie sich auf das Ausrücken vor. Zur Vorbereitung gehört nicht nur das Training von Brandbekämpfung oder Rettung, sondern auch die Kenntnis des Einsatzmaterials sowie die Fähigkeit, das Material auf seine Einsatztauglichkeit zu überprüfen.

«Sobald der Alarm ertönt, müssen wir los», sagt Georges Freiburghaus. Es ist lebenswichtig, dass die Atemschutzgeräte einwandfrei funktionieren. «So wie wir uns vorbereiten, so gehen wir auch in den Einsatz», so Freiburghaus.

Vor der Feuertaufe

Mehr als die Vorbereitung auf den Ernstfall hat Feuerwehrrekrut Urs Keller noch nicht erlebt. Bis jetzt habe er jeweils «Pech gehabt». Sprich: Jedes Mal, wenn er ausrücken durfte, handelte es sich um falschen Alarm. Die Feuer­taufe liegt noch vor ihm. (Berner Zeitung)