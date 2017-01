Das leere Schulhaus sorgt für Frust

Andere Beispiele: Nachdem Umbau zum preisgekrönten Denkmal

Es geht auch anders: In der Gemeinde Mühleberg wurden zwei Schulhäuser in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege erfolgreich umgebaut.



In kinderreichen Zeiten eröffneten Landgemeinden ein Schulhaus nach dem andern. Jahrzehntelang taten die Häuser ihren Dienst, wurden oftmals auch unter Denkmalschutz gestellt. Dann kamen die kinderarmen Zeiten – und ein Schulhaus nach dem andern ging wieder zu. Zum Beispiel in Mühleberg. Heute besuchen ­alle Kinder der weitläufigen Gemeinde den Unterricht in Allenlüften.



Kompromisse gefunden



In den letzten zwanzig Jahren wurden gleich fünf Schulhäuser geschlossen – jenes in Buttenried im Jahr 2004. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde an die Immobiliengesellschaft Weissenstein AG verkauft. Bei der Planung des Umbaus zog sie die Denkmalpflege von Anfang an mit ein. «So wussten wir früh, was möglich ist und was nicht», sagt Daniel Arn, der Vertreter der Bauherrschaft. Es habe durchaus auch kontroverse Diskussionen gegeben, aber daraus hätten Kompromisse ­resultiert, «mit denen wir gut leben können». Insgesamt wurden im Schulhaus Buttenried vier Wohnungen eingebaut, die heute alle vermietet sind.



«Ein Paradebeispiel»



«Innerlich wurde viel verändert. Äusserlich sieht man aber immer noch, dass es ein Schulhaus war», sagt René Maire, der Gemeindepräsident von Mühleberg. «Das ist ein Paradebeispiel.» In seiner Gemeinde gibt es noch ein zweites solches: das ehemalige Schulhaus Mauss. Franziska und Philipp Zingg haben das erhaltenswerte Kleinschulhaus gekauft und zu einem Einfamilienhaus umgebaut. Das ehemalige Klassenzimmer funktionierten sie zu Küche und Wohnzimmer um, in der ehemaligen Lehrerwohnung im Obergeschoss bauten sie Elternschlafzimmer und Kinderzimmer ein. Als Anerkennung für die umsichtige Planung erhielt die Familie Zingg 2010 den ersten Denkmalpflegepreis des Kantons Bern.