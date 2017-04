Das Spital der Reformierten

«Mitten in den Wirren des Ersten Weltkriegs und der Oktoberre­volution in Russland wurde das ­Daler-Spital am 14. Oktober 1917 feierlich eröffnet.» So steht es im Vorwort zur Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum des Daler-Spitals (siehe Infobox). Es ist die Stunde null des ersten evangelisch-reformierten deutschsprachigen Krankenhauses in der Stadt Freiburg.

Als Bernhard Flühmann, ehemaliger Stiftungsrat und früheres Vorstandsmitglied des Daler-Spitals, angefragt wurde, die ­Geschichte des Spitals für eine ­Festschrift aufzubereiteten, sagte er sofort zu. Denn als ehemaliger Direktor der Freien Öffent­lichen Schule hatte er sich schon mit der protestantischen Minderheit im Kanton Freiburg beschäftigt und war dabei auf den Namen Jules Daler gestossen.

Daler sei eine faszinieren­de Ge­stalt. «Ich habe mich gefragt, wie es dazu kommt, dass ein Mann, dessen Eltern aus Deutschland eingewandert sind und der als Lederhändler und Bankier in Freiburg reich geworden ist, einen Grossteil seines Vermögens für den Bau eines Krankenhauses stiftet», sagt Flühmann nach Recherchen im Archiv der Reformierten Kirchgemeinde Freiburg.

Reformierte und Nichtburger

Ausschlaggebend für die grosszügige Spende von Jules Daler war dessen Erfahrung als Pfarreirat. Er hatte festgestellt, dass der Zugang zur medizinischen Versorgung in einem Spital nicht für alle selbstverständlich war. Ein allgemein zugängliches öffentliches Spital existierte nicht, das Kantonsspital wurde erst drei Jahre nach dem Daler-Spital eröffnet.

Das Daler-Spital im Jahr 1917, erbaut von Léon Hertling. Bild aus der Postkartensammlung der KUB Freiburg. Bild: zvg

«Das Bürgerspital nahm Nichtburger und Reformierte nur auf, wenn es Platz gab und die reformierte Kirchgemeinde eine Kaution hinterlegte», erzählt Flühmann. So verfügte Daler in seinem Testament, dass die reformierten Kranken aus dem ganzen Kanton und die Nichtburger der Stadt Freiburg im Daler-Spital aufzunehmen – und die Armen gratis zu behandeln seien. Ausserdem forderte er, das Personal habe unter weltlicher Leitung zu stehen.

So geschah es auch, jedoch erst 34 Jahre nach Erstellung des Testaments. Als Daler 1889 starb, wurde die reformierte Kirchgemeinde zwar sofort reich, da der Witwe die Nutzniessung des Vermögens zufiel, konnte mit der Planung des Spitals aber erst nach deren Tod beginnen.

Reformiertes Spital?

Obwohl die reformierte Kirchgemeinde den Stifterwillen umsetzte, bis heute die Mitglieder des Stiftungsrates bestimmt und als Aufsichtsbehörde fungiert, war das Daler-Spital in der Praxis nie wirklich ein reformiertes Spital, wie Bernhard Flühmann sagt.

«Bis in die 1960er-Jahre kategorisierte das Daler-Spital die Patientinnen und Patienten nach ihrer Konfession: Es lässt sich also klar nachweisen, dass seit der Eröffnung und in jedem der hundert Jahre des Bestehens mehr katholische als reformierte Patienten aufgenommen wurden.» Hingegen waren die Ärzte und das Personal bis in die 1960er-Jahre vornehmlich reformiert.

Heute steht das Daler-Spital finanziell gut da – das war nicht immer so. Jahrelang kämpfte es mit der Unterstützung eines Hilfsvereins um jeden Rappen, wie ein Brief an die Polizeidirektion der Stadt Freiburg bereits im November 1917 belegt: «Das Daler-Spital hat mehr als zwanzig Patienten, die fast alle Bewohner der Stadt Freiburg sind. Die meisten sind arm. Wir beantragen darum, dass das Daler-Spital die Milch, den Reis, den Zucker, die Teigwaren und das Brot zu herabgesetzten Preisen beziehen könne.»

Nicht zuletzt mit dem Aufkommen der Krankenversicherungen wurde das Problem entschärft.

Prägende Persönlichkeiten

Neben der Büste von Jules Daler erinnert im Spital eine weitere an seinen Architekten Léon Hertling. Hertling hat unter anderem die Kantonsbibliothek und das Restaurant Beau­site im Beau­regard-Quartier erbaut. Auch er spendete sein Vermögen. Auch Ärzte prägten das Spital, wie etwa der Frauenarzt Alfred Spreng. Während vierzig Jahren, bis in die 1980er-Jahre, trug er zum Renommee des Daler-Spitals als Geburtsklinik bei.

Pfeiler der Spitalversorgung

Das Daler-Spital ist damals wie heute ein nicht wegzudenkender Player in der kantonalen Gesundheitsversorgung. Seit 2012 figuriert das grösste Privatspital im Kanton auf der kantonalen Spitalliste und muss damit einen definierten Leistungsauftrag erfüllen.

Die Explosion der Kosten im Gesundheitswesen und die Spitzenmedizin führen immer mehr dazu, dass die Spitäler gezwungen sind, sich von Einzelkämpfern zu Teamplayern zu entwickeln. Das gemeinsame Brustzentrum mit dem Freiburger ­Spital HFR zeugt von dieser ­Öffnung. Diese Zusammenarbeit eines privaten und eines öffent­lichen Spitals ist in der Schweiz einzigartig. (Berner Zeitung)