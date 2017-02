Dank der Huldi-Stiftung lebt er seinen Traum

Die Stiftung

Neben Marc Bill unterstützt die Stiftung Maria Margaretha Huldi aus Grossaffoltern drei weitere Jugendliche – zwei leisten wie Marc Bill Herausragendes im sportlichen und einer im kulturellen Bereich. «Wir verlangen jedes Jahr ein neues Gesuch», sagt Gemeindepräsident Niklaus Marti (BDP). «So können wir überprüfen, ob die Anforderungen noch erfüllt sind.»



Wie hoch der Beitrag ist, wird von Fall zu Fall entschieden. Im Durchschnitt werden 5000 bis 8000 Franken ausgeschüttet. Trotzdem wird der Stiftung das Geld so rasch nicht ausgehen. Schliesslich wurde Huldis Haus für 1 Million Franken verkauft. Zudem verzinst die Gemeinde das Geld zu, so Marti, «sagenhaften 1,5 Prozent».



Die Kriterien, die die Anwärter erfüllen müssen, sind nicht ohne. Wer profitieren will, muss in der Gemeinde wohnen, in den Bereichen Bildung, Berufsbildung, Kultur oder Sport besonders begabt sein und über entsprechende Leistungsausweise verfügen. Das Maximalalter beträgt 25 Jahre.