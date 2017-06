Dachbrand in Fabrik: Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Das Feuer brach gegen 10.40 Uhr an der Route du Chalouet in Court aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil des Dachs des Gebäudes in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, wie das Regierungsstatthalteramt Berner Jura und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Wegen des starken Rauchs musste die A16 zwischen Loveresse und Moutier fast drei Stunden lang in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Schlucht von Court umgeleitet.

Die Polizei hat eine Untersuchung zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens eingeleitet. (chh/sda)